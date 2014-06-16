حجز 152 كلغ كيف و110 قرص مهلوس بتلمسان والغزوات

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مصالح أمن دائرة الغزوات، من حجز كمية معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة وذلك في عمليتين منفصلتين. العملية الأولى تمت على مستوى حي بوهناق بالمدخل الغربي لمدينة تلمسان أين تم العثور على المركبة المشبوهة متوقفة بحي بوهناق والتي تبين أنها تحمل رقم تسجيل غير مطابق لمواصفاتها، ورغم الترصد لكن لا أحد تقرب منها ليتم فتح المركبة وتفتيشها أين تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات على شكل ثلاثة طرود كبيرة الحجم قدر وزنها الإجمالي حوالي 152 كلغ، حيث لا تزال التحقيقات جارية في الموضوع. وفي عملية منفصلة تمكنت عناصر أمن دائرة الغزوات من حجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية. في منزل البارون "ص م" 36 سنة الذي لايزال في حالة فرار.