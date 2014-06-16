توقيف عصابة سرقة الابل في الوادي

نجحت فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص تحترف سرقة الإبل بالوادي، حيث تعود وقائع تفاصيل القضية الأولى إلى الأيام القليلة الماضية أين تقدم إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالوادي مجموعة من الموالين من أجل ترسيم شكوى تعرضهم لسرقة إبلهم من قبل مجهولين، فـور ذلك كثفت فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات التي توجت في ظرف زمني وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهم، لتقوم عناصر الشرطة بترصد تحركات المشتبه فيهم وتحديد تنقلاتهم وبعد إعـداد خطة محكمة من قبل عناصر فرقة البحث والتدخل تم الإيقاع بعناصر الشبكة الإجرامية، وعليه تم إقتياد أفراد العصابة إلى مقر الأمن ومباشرة إجراءات التحقيقات معهم وخلال أطوار التحقيق تم إكتشاف مكان تواجد الإبل محل السرقة في أحد مساكن عناصر الشبكة بعاصمة الولاية، وبعـد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تفتيش المسكن أين عثر بداخله على الإبل المسروقة التي تعرف عليها أصحابها من خلال العلامات الموضوعة على الإبل، بعد إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تم إعـداد ملف قضائي للمتورطين و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

م.إ.طوبالي