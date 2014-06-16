مركز عمليات أمن بومرداس يستقبل 9142 مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مركز عمليات أمن ولاية بومرداس، استقبل 9142 مكالمة هاتفية خلال الفترة الممتدة 21/06/2017 إلى غاية 22/07/2017، حيث تم تسجيل 5270 ألف مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 48 15 و3362 مكالمة هاتفية عبر خط النجدة 17، بالإضافة إلى 487 ألف مكالمة هاتفية عبر الرقم 104، حيث تعتبر هذه الارقام الهاتفية المجانية الموضوعة تحت تصرف المواطنين الوسيط الرابط بينهم ومصالح الشرطة للتبليغ عن انشغالاتهم وبلاغاتهم المتعلقة بالسلامة وأمن المواطن والممتلكات.

كما تم تسجيل 130 ألف تقديم يد المساعدة، و73 ألف طلب للإبلاغ عن حوادث المرور، بالإضافة إلى 597 ألف مكالمة تضمنت الاستعلام والتوجيه، أعطت كل هذه النداءات ثمارها، وتم تلبية كل النداءات بتقديم كافة الخدمات اللازمة، كذا تسجيل تدخلات إيجابية، بالإضافة إلى منع وتفادي وقوع عدد من الجرائم والاعتداءات على المواطنين، حيث خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه يمكن الاتصال بمصالح الشرطة عبر جميع شبكات الاتصال سواء من الهاتف المحمول أو الثابت وبصفة مجانية 24 / 24 سا وطيلة أيام الأسبوع.

م.إ.طوبالي