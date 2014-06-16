شروع مركب بلارة للحديد في الانتاج قريبا

ينتظر أن يشرع مركب الحديد والصلب ببلارة بولاية جيجل في الإنتاج في الأيام القليلة المقبلة حسبما كشف عنه بيان لوزارة التجارة صدر عقب أحمد عبد الحفيظ الساسي لسفير دولة قطر بالجزائر، إبراهيم محمد بن عبد العزيزصلاح السهلاوي، أين تباحث الطرفان مجموعة من القضايا الاقتصادية المشتركة خصوصا سبل تطوير الاستثمار والشراكة بين البلدين.

أكد الساسي ، خلال اللقاء, استعداد دائرته الوزارية على مواصلة الإطار التشاوري من أجل خلق فرص استثمار أقوى وإعادة بعث رابط التواصل بين المستثمرين الجزائريين والقطريين, معربا عن حرصه الكامل في رفع حصص التصدير وخلق ميكانيزمات لشراكات جديدة, يضيف نفس المصدر، كما أشار الوزير إلى أهمية الاستثمارات القطرية بالجزائر على رأسها مركب الحديد والصلب ببلارة بولاية جيجل الذي "سيشرع في الإنتاج في الأيام القليلة المقبلة".

من جهته ثمن السفير القطري العلاقات "الأخوية والتاريخية" التي تجمع البلدين, مبديا في نفس الوقت ارتياحه لكل الشراكات الاقتصادية التي تم تحقيقها لحد الساعة و منوها بكل التسهيلات والمناخ الخصب للاستثمار في الجزائر.

يذكر أن مركب الحديد والصلب ببلارة هو ثمرة شراكة استثمارية على أساس قاعدة 49/51 بالمائة بين كل من مؤسسة ''سيدار" الجزائرية والصندوق الوطني للاستثمار و"قطر ستيل إنثرناشيونال''، ومن المنتظر أن ينطلق المركب بقدرة إنتاج ب 2 مليون طن سنويا من الحديد الموجه للبناء ليصل إلى 5 ملايين طن في المستقبل.







