وفاة 49 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 49 شخصا حتفهم وأصيب 2041 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1549 حادث مرور تم إحصاؤه على المستوى الوطني و ذلك في الفترة الممتدة ما بين 16 و 22 من الشهر الجاري، حسب ما أفادت به اليوم مصالح الحماية المدنية اليوم الثلاثاء في حصيلتها الأسبوعية.

و قد سجلت أثقل حصيلة بولاية الأغواط بوفاة خمسة أشخاص و إصابة 14 آخرين إثر وقوع 12 حادث مرور ، يوضح المصدر ذاته.

و عموما قامت مصالح الحماية المدنية خلال الفترة المذكورة ب 22989 تدخلا إثر تلقي نداءات استغاثة من طرف المواطنين، شملت حوادث المرور و الحوادث المنزلية و الإجلاء الصحي و إخماد الحرائق و غيرها.