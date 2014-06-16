وفاة 3 اشخاص وجرح 5 آخرين في حادث مرور في بومرداس

توفي ، أمس الإثنين، 3 أشخاص وأصيب 5 آخرين في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 24 الرابط بين بلديتي قورصو وبودواو "بومرداس" والجزائر العاصمة.

أعلنت مصالح الحماية المدنية أن القتلى تتراوح أعمارهم بين 19 و31 سنة، وأضاف المصدر نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أن الحادث الذي تجهل أسبابه لحد الساعة وقع في حدود الساعة السادسة من مساء أمس بمنطقة "القارس" وقع إثر اصطدام سيارتين كانتا في الرواق المتجه نحو الجزائر العاصمة. وتم نقل الأشخاص المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الثنيةن كما تم نقل المصابين إلى نفس المستشفى حيث لا يزالون تحت العناية الطبية إلى حد الساعة.