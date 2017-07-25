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ارتفاع نسبة النجاح في البكالوريا مقارنة بالسنة الماضية

تصدر الرياضيّين والعلميّين الترتيب يوحي ببداية نجاح الإصلاحات

  25 جويلية 2017 - 20:39   قرئ 63 مرة   0 تعليق   الوطني
تصدر الرياضيّين والعلميّين الترتيب يوحي ببداية نجاح الإصلاحات

نجحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في أولى تحدياتها بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا التي بلغت نسبتها 56.07 بالمائة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.28 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، كما عرفت الشعب العلمية قفزة نوعية حيث تحصلت شعبة الرياضيات على المرتبة الأولى تليها شعبة العلوم التجريبية بعدما كانتا تتذيلان الترتيب خلال السنوات الماضية، وتعد من بين الأهداف الأساسية المسطرة ضمن الإصلاحات والتعديلات البيداغوجية التي أدرجته بن غبريت منذ تقلدها زمام الوزارة.

 

كشفت بن غبريت أمس، عن بلوغ نسبة النجاح في شهادة البكالوريا لهذه السنة 56,07 بالمائة حيث قدر عدد الناجحين 340338 ناجح، وأوضحت الوزيرة أن نتائج 2017 عرفت ارتفاعا بنسبة 6.28 بالمائة مقارنة بالعام الماضي الذي سجل نسبة نجاح قدرت بـ 49.79 بالمائة، مرجعة ذلك إلى عامل الاستقرار الذي ميز السنة الدراسية.  

وأكد المفتش العام لوزارة التربية نجادي مسقم خلال ندوة صحفية أن نسبة النجاح بالنسبة للطلبة الأحرار بلغت 47.44 بالمائة مرجع سبب ارتفاع نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي، إلى عدة عوامل لاسيما استقرار قطاع التربية وانعدام الإضرابات والاحتجاجات التي عرفها القطاع خلال السنوات الماضية والتي كانت تؤثر سلبا على نتائج الامتحانات المدرسية، بالإضافة إلى التعديل البيداغوجي الذي أدرجته وزيرة القطاع نورية بن غبريت منذ تقلدها زمام الوزارة. في ذات السياق، كشف مسقم عن تصدر شعبة الرياضيات الترتيب ما بين الشعب الأخرى وسجلت نسبة نجاح قدرة بـ68.70 بالمائة تليها شعبة العلوم التجريبية بنسبة 62.51 بالمائة وفي المرتبة الثالثة شعبة تقني رياضي بنسبة 53.12 بالمائة أما شعبة آداب والفلسفة فقد احتلت لمرتبة الرابعة بنسبة 52.09 تليها في المرتبة الخامسة شعبة تسيير واقتصاد بنسبة 50.72 بالمائة أما في المرتبة الأخيرة شعبة اللغات بنسبة 47.13، وحسب الجنس فقد تفوقت الإناث على الذكور بنسبة نجاح قدرت بـ65.03 بالمائة، وتميزت امتحانات شهادة البكالوريا هذه السنة بإجراء دورتين العادية  والاستثنائية، بسبب تسجيل نسبة كبيرة من الغيابات، وقد خصت الدورة الاستثنائية التي نظمت ما بين 13 و18 جويلية الجاري بأمر من  رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أكثر من 104 ألف مترشح على المستوى الوطني، من بينهم 10 آلاف مترشح متمدرس و93 ألف  مترشح حر. من جهة أخرى أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التسجيلات الجامعية ستنطلق من 1 إلى 16 أوت، حيث حددت مرحلة التسجيلات الأولية وتأكيدها من 01 إلى 05  أوت  تليها مرحلة معالجة الرغبات من 06 إلى 11 أوت وهو يوم الإعلان عن  نتائج التوجيهات، وفيما يخص جديد هذه السنة هو العمل على توسيع عملية الطعن من خلال إعطاء فرصة للطلبة الذين لم تسمح لهم معدلاتهم بالحصول على رغباتهم في التخصص، ويمكنهم الاستعانة بأربع رغبات أخرى وضعت لفائدتهم وأكد حجار أن كل طالب تحصل على شهادة البكالوريا له الحق في مقعد بيداغوجي بالجامعة وفي حالة عدم حصوله على أي اختيار في التسجيل الأولي من ضمن أربعة اختيارات تمنح له فرصة أخرى لاختيار التخصص الذي ينوي مزاولة دراسته الجامعية فيه وذلك وفق المعدل المتحصل عليه والمطلوب في أي تخصص من ضمن أربعة تخصصات أخرى.

زغاريد وإغماءات في صفوف الناجحين والراسبين

عاشت عديد العائلات بولايات غرداية، ورقلة، الاغواط وبسكرة على وقع الزغاريد وطلقات البارود للتعبير عن فرحها بنجاح أبنائها في امتحانات شهادة البكالوريا لدورة سنة 2017 ، كما سجلت عيون المحور اليومي، عشرات حالات الاغماء في صفوف الناجحين والراسبين ليتم نقلهم لمصالح الاستعجالات لتلقي الاسعافات الأولية اللازمة، حيث سجلت هذه الولايات  نسب  نجاح متفاوتة  تراوحت بين الـ 42 و48 بالمائة وهو ما سمح لها بالارتقاء في سلم الترتيب الوطني ولو بشكل تدريجي، وذلك بعد أكثر من خمسة عشر سنة من تذيل الترتيب الوطني في نتائج امتحانات نهاية الطور الثانوي عكس الولايات الحدودية على غرار تمنراست، ايليزي وأدرار التي لا تزال تقبع في مؤخرة الترتيب الوطني.

18,82 بالمائة أعلى معدل في شهادة البكالوريا بعنابة

قامت مديرية التربية لولاية عنابة ظهيرة أمس، بتكريم التلميذتين المتفوقتين في امتحانات شهادة البكالوريا حيث تحصلت التلميذة لعفيفي دعاء على معدل 18,82 ونالت أحسن معدل في تراب ولاية عنابة، وتدرس في ثانوية 18 فيفري بسيدي عمار شعبة العلوم التجريبية في وقت تحصلت شطيبي ايناس على معدل 18,80 وتدرس في ثانوية زنطار سليمان شعبة العلوم التجريبية.

نبيل شعبان

 

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