يشيّع اليوم بمقبرة العالية

كمال رزاق بارة.. نهاية رجل وطني

رحل البروفيسور كمال رزاق بارة، أمس، عن عمر يناهز 69 عاما، ابن مدينة أمّ البواقي الذي كتبت الجزائر اسمه بأحرف من ذهب، بعدما عايش مراحل بالغة الحساسية في تاريخ الجمهورية، لينتهي المسار عند بوابة الرئاسة، التي اشتغل فيها كمستشار للرئيس مكلف بالملفات الأمنية.

أفلت شمعة كمال رزاق بارة، أمس، بعيادة بمدينة سطاوالي غرب العاصمة، المولود شهر جانفي من عام 1948 بعين البيضاء بأم البواقي، الرجل الذي عُرف بتمثيل الجزائر في المنابر الدولية كمستشار لرئيس الجمهورية مكلف بالملفات الأمنية، حقوق الإنسان والتطرف.

عرف الراحل الذي كان دبلوماسيا محنكا، بإسهاماته في العديد من الندوات الوطنية والدولية حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلم ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، إلى جانب المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان، وزاول مهنة المحاماة قبل أن يتقلد العديد من المناصب والمسؤوليات في مؤسسات الدولة، أهمها رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان سنة 1992، ثم مستشارا لحقوق الإنسان لدى رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال وعضوا باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سنة 1998، كما شغل المرحوم أيضا منصب رئيس مجموعة العمل حول مجتمعات السكان الأصليين ورئيس بعثة لدى الاتحاد الإفريقي، ثم سفيرا للجزائر بطرابلس من 2001 إلى 2004، ليُعيّن بعدها مستشارا برئاسة الجمهورية سنة 2005.

احتفظ به الرئيس بوتفليقة ضمن طاقمه في الرئاسة، كمستشار مكلف بالمسائل الأمنية وحقوق الإنسان، كان بوتفليقة شديد الإنصات لإسهامات كمال رزاق بارة، نظرا لدرايته العميقة بتسيير الملفات الحساسة التي كلف بها، وكذا حس التحفظ والكتمان الذي كان يتميّز بهما، وسيّشيع جثمان الراحل، اليوم، بمقبرة العالية بالعاصمة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن تصريحات من أفراد عائلته.