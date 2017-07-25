شريط الاخبار
بعد حداد... هل جاء الدور على اعمر بن عمر، سيم وآخرين؟ أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد اجتماع أوبك صيدال يراهن على إنتاج 300 مليون وحدة مطلع 2019 أمبيا تتهم بطاش بتحويل الحزب إلى ملكية خاصة وزارة التجارة تفرج عن 113 رخصة لاستيراد الحديد تصدر الرياضيّين والعلميّين الترتيب يوحي ببداية نجاح الإصلاحات كمال رزاق بارة.. نهاية رجل وطني المطالبة بإعادة النظر في قانون الجمعيات ودعم المنظمة في مهامها باريس تغازل الجزائر لمواجهة الجماعات الإرهابية في الساحل رجال أعمال نافذون ممنوعون من القروض بسبب عدم تسديد الديون بنك الجزائر يقاضي سيتي بنك بتهمة تحويل الملايير إلى الخارج الحرب الباردة متواصلة بين زطشي وقرباج! قايد صالح يؤكد على تحسين التكوين والتحضير القتالي للجيش الطلابي الحر يدعو إلى تجنّب دخول جامعي ملغّم نظام آلي لتسيير حركة المرور في الجزائر وزارة الفلاحة تباشر إجراءات التحضير لعيد الأضحى دعم حكومي لمصدّري مواد التجميل والتنظيف لاقتحام الأسواق الإفريقية وفاة مستشار رئيس الجمهورية كمال رزاق بارة نسبة النجاح في الـ"باك" 56.07 بالمائة 3700 جزائري ينشطون في صفوف تنظيم داعش ! القضاء على إرهابيين خطرين ببلدية أغبال في تيبازة نتعامل مع الجزائر بقاعدة رابح - رابح في مناخ اقتصادي خصب 90 بالمائة من المؤسسات الصناعية تفتقر إلى المخطط الداخلي للتدخل العرب يؤجّلون اجتماعهم الطارئ حول فلسطين ارتفاع أسعار الأثاث بـ 30 بالمائة جمعية التجار والحرفيين تثمن قانون الإعفاء من الغرامات الضريبية الداخلية تضيّق على الأميار لمنعهم من استغلال المال العام في حملات انتخابية مسبقة بولنوار يثمن قرار الحكومة بفصل المال عن السياسة وزارة التضامن تكشف عن قائمة الإعانات للمسنين وزارة الدفاع تعذر حداد وبليكز لإتمام أشغال مشروعهما في قسنطينة توقيف 18 ألف شخص في 16101 قضية تتعلق بمختلف الجنح حملة تبون قطيعة بين الدولة ورجال المال المزيّفين اسنتيو تطالب بن غبريت ووالي بلعباس بالتدخل الحكومة تأمر الولاة بجرد المشاريع المتأخرة نحو سحب آلاف القطع الأرضية من المستثمرين الوهميين هذه تفاصيل التجنيد في صفوف الدرك الاطلاع على نتائج البكالوريا بتشكيل الرمز #567* زوال اليوم مصالح الأمن تستنفر المعابر الحدودية لمنع عودة الدواعش أمبيا تؤكد أن مناضلي الحزب هم من سحبوا الثقة من بطاش مساهل في الإمارات ومصر لبحث سبل حلحلة الأزمة الخليجية
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. كمال رزاق بارة.. نهاية رجل وطني

يشيّع اليوم بمقبرة العالية

كمال رزاق بارة.. نهاية رجل وطني

  25 جويلية 2017 - 20:41   قرئ 86 مرة   0 تعليق   الوطني
كمال رزاق بارة.. نهاية رجل وطني

رحل البروفيسور كمال رزاق بارة، أمس، عن عمر يناهز 69 عاما، ابن مدينة أمّ البواقي الذي كتبت الجزائر اسمه بأحرف من ذهب، بعدما عايش مراحل بالغة الحساسية في تاريخ الجمهورية، لينتهي المسار عند بوابة الرئاسة، التي اشتغل فيها كمستشار للرئيس مكلف بالملفات الأمنية.

 

أفلت شمعة كمال رزاق بارة، أمس، بعيادة بمدينة سطاوالي غرب العاصمة، المولود شهر جانفي من عام 1948 بعين البيضاء بأم البواقي، الرجل الذي عُرف بتمثيل الجزائر في المنابر الدولية كمستشار لرئيس الجمهورية مكلف بالملفات الأمنية، حقوق الإنسان والتطرف.  

عرف الراحل الذي كان دبلوماسيا محنكا، بإسهاماته في العديد من الندوات الوطنية والدولية حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلم ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، إلى جانب المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان، وزاول مهنة المحاماة قبل أن يتقلد العديد من المناصب والمسؤوليات في مؤسسات الدولة، أهمها رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان سنة 1992، ثم مستشارا لحقوق الإنسان لدى رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال وعضوا باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سنة 1998، كما شغل المرحوم أيضا منصب رئيس مجموعة العمل حول  مجتمعات السكان الأصليين  ورئيس بعثة لدى الاتحاد الإفريقي، ثم سفيرا للجزائر بطرابلس من 2001 إلى 2004، ليُعيّن بعدها مستشارا برئاسة الجمهورية سنة 2005.

احتفظ به الرئيس بوتفليقة ضمن طاقمه في الرئاسة، كمستشار مكلف بالمسائل الأمنية وحقوق الإنسان، كان بوتفليقة شديد الإنصات لإسهامات كمال رزاق بارة، نظرا لدرايته العميقة بتسيير الملفات الحساسة التي كلف بها، وكذا حس التحفظ والكتمان الذي كان يتميّز بهما، وسيّشيع جثمان الراحل، اليوم، بمقبرة العالية بالعاصمة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن تصريحات من أفراد عائلته.

حكيمة ذهبي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات