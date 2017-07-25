نفت أن يكون لأويحيى يد في نزيف الحركة

أمبيا تتهم بطاش بتحويل الحزب إلى ملكية خاصة

اتهمت الحركة الشعبية الجزائرية عبد الحكيم بطاش، بتحويل الحزب إلى ملكية خاصة نتيجة القرارات الانفرادية التي اتخذها دون العودة لاستشارة الأعضاء، كما ينص عليه القانون الداخلي للحزب، وكذا فشله في تحقيق نتائج إيجابية خلال الانتخابات التشريعية، الأمر الذي أدى إلى إقالته بطلب من قيادات الحزب، مشيرة إلى أن إقالة مسعود بن عقون، من وزارة السياحة من اختصاص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يخول له القانون تعيين من يراه مناسبا لتولي الحقيبة الوزارية.

نفى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الشعبية الجزائرية الشيخ بربارة، أن يكون لرئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، يد في النزيف الذي تعيشه الحركة الشعبية، كما تروج له بعض الأطراف التي تريد عدم زرع البلبلة، خاصة في هذه المرحلة، وقال إن الحركة لا تعيش نزيفا ، كما كشف الشيخ بربارة، أن سحب الثقة من المنسق الولائي السابق للحزب، كان قبل يومين من عيد الفطر المبارك بطلب من قيادات الحزب، لعدة أسباب ومن أبرزها النتائج الكارثية التي حققتها الحركة خلال الانتخابات التشريعية، وكذا غلقه جميع أبواب الحوار مع المناضلين السابقين، وبالتالي حُوّل الحزب إلى ملكية خاصة بانفراده بإصدار القرارات التي من المفروض تكون باستشارة جميع مناضلي الحزب، إضافة إلى تهربه من تقييم نتائج الانتخابات التشريعية التي كانت نتائجها كارثية وإقصائه جميع الإطارات، والتأخر الكبير في التحضير للانتخابات المحلية التي لا تفصلنا عنها سوى عدة أشهر، كل هذه العوامل عجلت برحيله، يضيف ذات المتحدث، نافيا في ذات السياق، أن يكون بن يونس، اقترح فقط مسعود بن عقون لتولي حقيبة وزارة السياحة، بل قدم قائمة لرئيس الجمهورية تحتوي على عدة أسماء من الحزب، ليقع اختيار الرئيس على بن عقون من بين عدة أسماء، أما فيما يتعلق بإقالته من منصبه في ظرف 48 ساعة، أكد أن ذلك يدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يملك حق التعيين والإقالة في نفس الوقت، كاشفا عن وجود متابعات قضائية ضد الذين يدلون بتصريحات ضد قيادات الحزب، وهم قد استقالوا منه بهدف زعزعة استقرار البيت الداخلي للأمبيا، وقلل الشيخ بربارة من عدد الاستقالات الموجودة في الحزب كما تروج له وسائل الإعلام مؤخرا، مشيرا إلى وجود استقالة إطار في ولاية سوق بسبب فشله في جمع التوقيعات، إضافة إلى وجود 6 استقالات في بلدية الجزائر الوسطى وهي تابعة للمنسق السابق، وراهن رئيس الكتلة البرلمانية للأمبيا، على تحقيق نتائج إيجابية خلال الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها خلال الأشهر المقبلة، نظرا إلى الوعاء الانتخابي الكبير الذي تتمتع به الحركة على مستوى 48 ولاية.