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سيعقد ندوة وطنية الأسبوع المقبل

الطلابي الحر يدعو إلى تجنّب دخول جامعي ملغّم

  25 جويلية 2017 - 20:50   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
الطلابي الحر يدعو إلى تجنّب دخول جامعي ملغّم

دعا الاتحاد العام للطلابي الحر إلى ضرورة تجنب دخول جامعي مضطرب وملغم، مشيرا إلى أن قطاع التعليم العالي لا يزال يتخبط في جملة من النقائص والمشاكل سواء تلك المتعلقة بالجانب البيداغوجي أو الاجتماعي استنادا على التقارير المرفوعة من طرف فروعه على مستوى جامعات الوطن.

 

أوضح الاتحاد العام للطلابي الحر في بيان له تحوز   المحور اليومي  على نسخة منه أن الأمين العام للاتحاد أشرف على لقاء الجنة الوطنية لمتابعة الدخول الجامعي لموسم 2017/2018 وذلك بغية إنجاح الدخول الجامعي والتطرق إلى ملفات الساحة الجامعية ومستجداتها واهم المشاكل، وأضاف البيان أنه وبناء على التقارير المرفوعة من طرف جميع الفروع على مستوى جامعات الوطن والتي جاءت في مجملها ضرورة تجنب دخول جامعي مضطرب وملغم بسبب جملة من النقائص والمشاكل التي لا يزال يتخبط فيها قطاع التعليم العالي.

حسب نفس المصدر فإن الجانب البيداغوجي لا يزال يعاني من عدة مشاكل منها نقص التأطير في بعض التخصصات وعدم فتح مسابقات توظيف الأساتذة لسد العجز، لا مركزية التحويلات، عدم تطابق بعض التخصصات مع سوق الشغال والتوظيف مما جعل الطالب يعاني من البطالة، وكذا الاكتظاظ فب المرافق البيداغوجية، وكذا الدعوة إلى الاخذ بعين الاعتبار الضغط الكبير الذي سيقع على كاهل الإدارة بسبب تأخر اعلان النتائج النهائية لتخصيصي الهندسة المعمارية والصيدلة، تفعيل اللجان البيداغوجية على مستوى الجامعات مع الدخول المدرسي. أما فيما يخص الجانب الاجتماعي أشار ذات المصدر إلى ضرورة تدخل الوزير الأول وذلك بإيفاد لجنة وزارية رفيعة المستوى للتحقيق في كيفية تسيير أموال الخدمات الجامعية وتوزيعها على الاقامات الجامعية لمحاربة الفساد الذي استفحل في القطاع، بالإضافة إلى حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية والانتقال إلى الدعم المباشر للطالب.

أضاف البيان ذاته انه يتوجب تكوين لجنة وزارية للتحقيق في صفقات النقل الجامعي، وإعادة النظر فيما يتعلق بعدد الحافلات المخصصة في كل خط، وتكوسن لجان مراقبة النقل الجامعي من طرف ديوان الخدمات الجامعية لا من طرف ملاك الحافلات، يضاف كذلك عدم التنسيق بين مديريات النقل ومديريات الخدمات الجامعية فيما يخص مخطط النقل. فيما يتعلق بالايواء شدد البيان على تعميم عملية السحب الآلي لمقررات الايواء على مستوى جميع الجامعات، مسجلا تأخر في تسليم الاقامات الجامعية الجديدة واهمال عملية الصيانة والتحديث للإقامات الجامعية القديمة، داعيا إلى حل مشكلة انعدام الأمن، كما شدد البيان على الرداءة في الاطعام وعدم التقيد بقوائم الواجبات وكذا انعدام شروط الصحة والسلامة في المطاعم الجامعية. وفي الأخير أكد الاتحاد الطلابي الحر في نفس البيان على عقد الندوة الوطنية للدخول الجامعي بحر الأسبوع المقبل والتي ستكون جميع فروع جامعات الوطن من أجل اعداد ملف تام وكامل حول هذه المشاكل ورفعها إلى الجهات الوصية ومطالبتها بفتح الحوار والتكفل الحقيقي بجميع مشاكل وانشغالات الطلبة واتخاذ الإجراءات اللازمة على جناح السرعة.

بوعلام حمدوش

 

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