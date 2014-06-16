حداد يخرج عن صمته ويدّعي عدم دفع مستحقاته

فصّل علي حداد، في الردّ على الإعذارات التي بلّغتها له الحكومة عبر عدة قطاعات أسندت له مهمة إنجاز مشاريع ضخمة بها، على غرار الأشغال العمومية والدفاع الوطني، حيث جاء الردّ مساء اليوم في تسعة صفحات وزعها على وسائل الإعلام، في الوقت الذي يشهد ضغطا إعلاميا رهيبا بسبب تلك الإعذارات الحكومية.

واعتمد علي حداد مبدأ الهجوم كأحسن وسيلة للدفاع، حيث اتهم الحكومة بأنها تأخّرت في صبّ مستحقاته المالية المقدرة بـ12.3 مليار دينار، وهو ما أدى إلى توقّف الأشغال بسبب نفاذ الأموال لديه.

بخصوص مشروع الطريق الذي يربط مدينة بوينان بالطريق السيار شرق-غرب، برّر المجمع توقف أشغاله، بأنها جاءت بطلب من صاحب المشروع منذ الفاتح جوان الماضي، بسبب بعض العراقيل على غرار وجود سكنات وشبكة الكهرباء، مشيرا إلى أنّ الأشغال استأنفت بداية جويلية. وهنا تحدث المجمع أيضا عن تأخّر تسديد المستحقات من قبل صاحب المشروع (وزار الأشغال العمومية)، وذكر أن الأشغال تقدمت بنسبة 70 بالمائة بينما التسديد لم يتعدى 30 بالمائة.

أما بخصوص مشروع إنشاء خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين كل من غليزان، تيارت، تيسمسيلت، على امتداد 186 كم. وهو المشروع الذي تلقى بشأنه المجمع اعذار، قال، بان العمل “جاري ولم يتوقف”، مضيفا بأن الأشغال تتقدم بصورة جيدة، مضيفا بأنه طلب من صاحب المشروع إزالة العراقيل التي تعيق تقدم الأشغال بوتيرة أسرع.