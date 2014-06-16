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رئيس "أفسيو" يتناسى ملايير القروض العمومية التي استفاد منها

حداد يخرج عن صمته ويدّعي عدم دفع مستحقاته

  26 جويلية 2017 - 00:36   قرئ 96 مرة   0 تعليق   الوطني
حداد يخرج عن صمته ويدّعي عدم دفع مستحقاته

خرج رجل الأعمال صاحب مجمع "إي.تي.أر.أش.بي"، علي حداد، عن صمته إزاء سلسلة الإعذارات التي وجهتها له الحكومة منذ قرابة أسبوع، متهما الحكومة بعدم تسوية مستحقاته المالية، التي قدّرها بحوالي 12.3 مليار دينار.

فصّل علي حداد، في الردّ على الإعذارات التي بلّغتها له الحكومة عبر عدة قطاعات أسندت له مهمة إنجاز مشاريع ضخمة بها، على غرار الأشغال العمومية والدفاع الوطني، حيث جاء الردّ مساء اليوم في تسعة صفحات وزعها على وسائل الإعلام، في الوقت الذي يشهد ضغطا إعلاميا رهيبا بسبب تلك الإعذارات الحكومية. واعتمد علي  حداد مبدأ الهجوم كأحسن وسيلة للدفاع، حيث اتهم الحكومة بأنها تأخّرت في صبّ مستحقاته المالية المقدرة بـ12.3 مليار دينار، وهو ما أدى إلى توقّف الأشغال بسبب نفاذ الأموال لديه. بخصوص مشروع الطريق الذي يربط مدينة بوينان بالطريق السيار شرق-غرب، برّر المجمع توقف أشغاله، بأنها جاءت بطلب من صاحب المشروع منذ الفاتح جوان الماضي، بسبب بعض العراقيل على غرار وجود سكنات وشبكة الكهرباء، مشيرا إلى أنّ الأشغال استأنفت بداية جويلية. وهنا تحدث المجمع أيضا عن تأخّر تسديد المستحقات من قبل صاحب المشروع (وزار الأشغال العمومية)، وذكر أن الأشغال تقدمت بنسبة 70 بالمائة بينما التسديد لم يتعدى 30 بالمائة. بالنسبة للطريق الاجتنابي بولاية بومرداس، قال علي حداد إنّ الأشغال فيه عرفت توقفا منذ 58 شهرا بسبب عدم تحرير الأراضي ورفض أصحابها التنازل عنها، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 70 بالمائة وأن أشغال التزفيت مرتبطة بتقدم أشغال إنجاز المنشآت الفنية التي تتولى إنجازها شركة عمومية.  أما بخصوص مشروع إنشاء خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين كل من غليزان، تيارت، تيسمسيلت، على امتداد 186 كم. وهو المشروع الذي تلقى بشأنه المجمع اعذار، قال، بان العمل “جاري ولم يتوقف”، مضيفا بأن الأشغال تتقدم بصورة جيدة، مضيفا بأنه طلب من صاحب المشروع إزالة العراقيل التي تعيق تقدم الأشغال بوتيرة أسرع. واعتمد صاحب مجمع "حداد" على الهجوم على الحكومة، بالادّعاء بعدم تسديد المستحقات وهو الذي تدين له البنوك العمومية بالملايير بسبب عدم تسديده القروض التي استفاد منها من البنوك العمومية، خلال فترة "سمنة على عسل" مع الحكومة، التي كانت تعمل وفقا لمنهجية تشجيع الاستثمارات ودعم المستثمرين الوطنيين.

حكيمة ذهبي

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