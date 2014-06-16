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كل الجامعات تفتح أبوابها اليوم لتوجيه الناجحين في شهادة البكالوريا2017

  26 جويلية 2017 - 10:34   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الوطني
كل الجامعات تفتح أبوابها اليوم لتوجيه الناجحين في شهادة البكالوريا2017

تنطلق التسجيلات الجامعية بالنسبة للحاصلين على شهادة البكالوريا دورة 2017 من" الـ 01 إلى 05 أوت" المقبل ثم تليها فترة تأكيد التسجيلات.

 وفي هذا الصدد أوضح المدير العام للتعليم و التكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين غوالي للقناة الإذاعية الأولى أن كل الجامعات تفتح أبوابها هذا الأربعاء للمتحصلين الجدد على البكالوريا لإعطاء معلومات للمقبلين على التسجيل في الجامعة.وأضاف المدير العام للتعليم و التكوين العاليين أنه يجب على الطالب الجديد عدم التسرع في اختيار تخصصه لأن هذه الفترة هامة في مستقبله الجامعي، مشيرا إلى أن الجامعة وفرت كل الإمكانيات وكذا التوجيه بواسطة الأساتذة و بإعانة من الطلبة القدامى لتزويد الطلبة الجدد بكل المعلومات

وأكد نور الدين غوالي أنه بالإضافة إلى الجامعات و المراكز الجامعية هناك أكثر من 30 مدرسة عليا في مختلف التخصصات كما هناك مدارس عليا للأساتذة ، زيادة عن العلوم الطبية من تخصص في الطب والصيدلة و طب أسنان وكذا البيطرة ، لذا فعلى الطالب التأني في اختيار التخصص الذي يلاءم إمكانياته العلمية،موجها الطلبة إلى الإطلاع على بوابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوابة التوجيه لتتبع الإجراءات التي يجب إتباعها أثناء التسجيل الجامعي bac2017.mesrs.dz/accueilوأشار المتحدث ذاته إلى أن كل المؤسسات الجامعية مفتوحة لتقديم كافة المعلومات الضرورية والتسجيلات الأولية سيشرع فيها انطلاقا من الـ 01 أوت إلى 05 من نفس الشهر المقبل و بطاقات الرغبات تحتوي على 4 خيارات و نتائج التسجيلات تظهر يوم الـ 11 أوت

 

 

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