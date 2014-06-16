توقيف 3 أشخاص داخل حديقة بحوزتهم سلاح ناري في قسنطينة

تمكنت أعوان الشرطة بأمن ولاية قسنطينة في عملية نوعية من حجز سلاح ناري تقليدي الصنع و توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و 61 سنة، عن قضية حيازة و استعمال سلاح ناري و ذخيرة حية دون رخصة، حيث تعود التفاصيل للأيام الماضية تبعا لورود مكالمة هاتفية على الخط الأخضر 1548 ليلا، مفادها وجود شخص داخل حديقة بورصاص أسفل المستشفى الجامعي ابن باديس بحوزته سلاح ناري، حيث قامت على الفور قوات الشرطة للمناوبة المركزية مدعومة بقوات الشرطة القضائية بالتنقل لعين المكان وتوقيف المشتبه فيه وحجز سلاح ناري تقليدي الصنع الذي كان بحوزته بالإضافة الى 08 خراطيش عيار 16 ملم ، 05 منها فارغة و 03 معبئة ، ،فيما تم خلال العملية توقيف شخصين كانوا برفقته، قبل تقديمهم أمام النيابة.