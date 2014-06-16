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الإهمال يقتل حامل رفقة جنينها بعين وسارة في الجلفة

  26 جويلية 2017 - 16:05   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الوطني
الإهمال يقتل حامل رفقة جنينها بعين وسارة في الجلفة

خلفت ن، حادثة وفاة المراة و جنينها حالة من الهلع والرعب وسط العائلات الوسارية بولاية الجلفة، خاصة بعدما أفاد أهل الضحية لـ "المحور اليومي"، بأنّ الوفاة كانت بسبب الإهمال، والأيادي غير الأمينة التي لم تول أي اهتمام لحالة ابنتهم الحامل و الجنين، بعد أن تم التلاعب بهم و قذف المسؤوليات من مستشفى لآخر، لتتعرض الحامل لنوبة صحية أدخلتها العناية المركزة، وتعود تفاصيل القضية –حسب تصريحات أهل الضحية-، إلى يوم أوّل أمس الاثنين، في حدود الساعة الـ 23:00 ليلا، بعد أن تمّ إحضار الحامل "ا. سعيدة" البالغة من العمر 23 سنة، بعد إحساسها بآلام المخاض في بطنها، إلا أنّ غياب الأطباء وسوء المعاملة بالمؤسسة الإستشفائية بعين وسارة –على حدّ قولهم-، أدى إلى وفاة جنينها، و هو الوضع الذي أدى بوالدتها و شقيقها و زوجها الذي يعمل كإمام في مدينة عين وسارة، بنقلها إلى المؤسسة الاستشفائية بالمدينة، في حدود سا 23:00 من ليلة أول أمس الاثنين، مرفوقة بكل الوثائق اللازمة بما فيها دفتر المتابعة الصحية والدفتر العائلي وما إلى ذلك من الوثائق الطبية اللازمة، وعلى الرغم من الآلام الحادة التي كانت تعاني منها الحامل، إلا أنهم فوجئوا بغياب القابلات بحجة أنهم في عطلة مرضية، بعد أن كانت حالة السيدة غير مستقرة وتبعث على القلق، أين تجاهل حالتها الصحيّة أدى إلى وفاتها رفقة جنينها، هذا و قد طالبت عائلة "دربالي محمد"، من بلدية عين وسارة بولاية الجلفة، السلطات المعنية بفتح تحقيق في قضية وفاة السيدة الحامل "سماعيل سعيدة" البالغة من العمر 23 سنة، رفقة جنينها، و ذلك بسبب رفض استقبالها من طرف مستشفيات "عين وسارة و حاسي بحبح و الجلفة"، مطالبين بتدخل الوزير، للنبش فيما خفي حول حالة الحامل التي لقيت حتفها رفقة جنينها، في ظروف صعبة بعد تقاذفها من مستشفى لآخر ليلا.

موسى بوغراب

 

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