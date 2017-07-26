ارتفاع نسبة النجاح بأزيد من 06 بالمائة

تيزي وزو الأولى وطنيا للمرة التاسعة وأشبال الأمة يصنعون المفاجأة

بلغت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا لهذه السنة 56.07 بالمائة حسب ما كشفت عنه وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، وقد سجلت نتائج هذه السنة تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية -وللمرة التاسعة على التوالي-احتلت ولاية تيزي وزو المرتبة الأولى وطنيا والمفاجأة هذا العام كانت في صفوف أشبال الامة بنسبة نجاح بلغت 100 بالمائة.

أرجع مسؤولون بقطاع التربية الوطنية سبب ارتفاع نسبة النجاح في البكالوريا منذ تقلد وزيرة التربية نورية بن غبريت زمام الوزارة الى عامل الاستقرار وانعدام الإضرابات والاحتجاجات التي عرفها القطاع خلال السنوات الماضية والتي كانت تؤثر سلبا على نتائج الامتحانات المدرسية، إضافة إلى التعديل البيداغوجي الذي أدرجته الوزيرة، ومن بين أهم النتائج الايجابية المحققة هذه السنة -والتي كان يراها الوزراء السابقون أمرا مستحيلا- تصدر شعبة الرياضيات الترتيب من بين الشعب الأخرى حيث سجلت لأول مرة نسبة نجاح قدرت بـ68.70 بالمائة، تليها شعبة العلوم التجريبية بنسبة 62.51 بالمائة.

تيزي وزو الأولى وطنيا -للمرة التاسعة على التوالي-بنسبة 71.82 بالمائة

احتلت، ولاية تيزي وزو المرتبة الأولى على المستوى الوطني في نتائج امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2016-2017 بتسجيلها أعلى نسبة نجاح تقدر بــ71.82 بالمائة وذلك حسب بيان مديرية التربية. حيث أن من أصل 14755 مترشح اجتازوا امتحانات البكالوريا من مجموع 14899 مسجل، فقد نجح 10595 تلميذا منهم 6722 ناجحا يمثلون فئة الاناث و3873 فائز بالنسبة للذكور. اما فيما يتعلق نتائج هذه السنة في إطار تصنيف التلاميذ الاوائل، سجل أحسن معدل من طرف التلميذة بوسطوة نسرين من شعبة علوم تجريبية ن ثانوية تيزي وزو التي تحصلت على 18.86، تليها التلميذة شافعي تينهينان، علوم تجربية من ثانوية ديواني محمد بلدية ماكودة بمعدل 18.69، في حين عادت المرتبة الثالثة إلى التلميذة صاب ليلية، علوم تجريبية، ثانوية ماكودة بمعدل 18.67. اما بالنسبة للتلاميذ الذين تحصلوا علة معدل أكثر من 18 أحصت الولاية 13 تلميذا، أكثر من 17: 68 تلميذا، أكثر من 16: 2017 تلميذ، أكثر من 15: 646 تلميذ، اما التلاميذ المتفوقين بمعدل يفوق 14 يقدر عددهم بـ 11198 تلميذ.

أشبال الأمة يحققون نسبة نجاح 100 بالمائة

حققت مدرستا أشبال الأمة لكل من البليدة ووهران نتائج قياسية جديدة في امتحان شهادة البكالوريا 2017 بنسبة نجاح بلغت 100 بالمائة حسب ما أفاد به أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني، وأوضح ذات المصدر أنه عقب النتائج المعلن عنها والمتعلقة بامتحانات شهادة البكالوريا لدورة 2017، عرفت دفعات مدارس أشبال الأمة هذا العام نتائج ممتازة حيث حققت مدرستا أشبال الأمة لكل من البليدة 201 متفوق، ووهران 67 متفوقا للطور الثانوي، كما حيث تحصل ثمانية أشبال على شهادة البكالوريا مع الثناء، أي بمعدل أكثر من 18 من 20 و121 شبلا بدرجة جيد جدا، أي بمعدل يفوق 16 من 20 من مجموع مائتين وثمانية وستون 268 متفوقا.

54 بالمائة نسبة النجاح في البكالوريا بجيجل

بلغت نسبة النجاح في بكالوريا هذا العام بولاية جيجل نحو 54 بالمائة حسبما كشف عنه مدير التربية للولاية مولود بوعزقي أمس، في تصريحات صحفية، وقد سجلت الولاية تحسنا في النسبة العامة للنجاح قدرت بنحو 5 بالمائة قياسا بالعام الماضي أين لم تتجاوز نسبة النجاح الـ49 بالمائة، وهو ما أقره المسؤول الأول على قطاع التربية بالولاية والذي أكد على تسجيل تحسن ليس في نسبة النجاح فحسب وإنما فيما يتعلق بأصحاب المعدلات النوعية الذين فاق عددهم الألف ناجح، وجاءت ثانوية دراع محمد الصادق في مقدمة ثانويات جيجل من حيث نسبة النجاح بنسبة قاربت الـ77بالمائة، كما حصلت تسع ثانويات أخرى على نسبة نجاح تفوق الـ 60 بالمائة وهو تحسن آخر ثمنه مدير التربية الذي وجه تحية خاصة للأسرة التربوية بالولاية على ما قدمته من مجهودات سمحت لجيجل بالحفاظ على مكانة متقدمة في نسبة النجاح العامة بين بقية نظيراتها الجزائرية .

64.92 نسبة النجاح في شهادة البكالوريا في معسكر

كشف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية التربية لولاية معسكر نور الدين بناصر أن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا دورة جوان بلغت 92 ,64 بالمائة حيث ارتفعت نسبة النجاح مقارنة بالسنة الفارطة أين سجلت مديرية التربية لولاية معسكر نسبة نجاح ب 58،28 بالمائة كما احتل التلميذ بن أمينة محمد شعبة علوم تجريبية من ثانوية جمال الدين الأفغاني المرتبة الأولى ولائيا بنسبة نجاح 19.12 بالمائة كما احتلت ثانوية العلايمية المرتبة الأولى ولائيا بنسبة نجاح 86.36 بالمائة، أما المرتبة الأخيرة عادت لثانوية كريم العربي الهاشمي بالمحمدية بنسبة نجاح 44.03 بالمائة كما احتلت ثانوية محي الدين ابن مصطفى الراشدي المرتبة الأولى على مستوى بلدية معسكر بنسبة نجاح 80.12 بالمائة وحسب مدير التربية للولاية السيد يحي بشلاغم أكد بأن 8 ثانويات حققت علامة تقدير ممتاز و133 ثانوية حققت علامة تقدير جيد جدا و 492 ثانوية حققت علامة تقدير جيد وأضاف نفس المسؤول بأن 6 ثانويات تحصلت على نسبة نجاح ما بين 80 و89 بالمائة و15 ثانوية تحصلت على نسبة نجاح ما بين 70 و79 بالمائة و21 ثانوية تحصلت على نسبة نجاح ما بين 60 و69 بالمائة و9 ثانويات تحصلت على نسبة نجاح ما بين 50 و59 بالمائة و4 ثانويات تحصلت على نسبة نجاح أقل من 50 بالمائة وحسب مصدر مسؤول أوضح بأن ولاية معسكر تكون قد احتلت المرتبة الثالثة وطنيا وقد أرجع مدير التربية النتيجة المشرفة في شهادة البكالوريا والتي لم تسجل هذه النسبة منذ سنة 2013 الى المجهودات الجبارة المبذولة من طرق الطواقم التربوية والإدارية والأساتذة وكذا بالتنسيق مع مختلف النقابات المعتمدة لدى القطاع دون نسيان الدور الكبير لفدرالية أولياء التلاميذ وجمعيات أولياء التلاميذ الذين جميعهم لعبوا دورا مهمها في تحسين النتائج ورفعها مقارنة بالسنوات الفارطة.

60.16 معدل النجاح في شهادة البكالوريا بالشلف

بلغت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا دورة جوان 2017 بولاية الشلف ، 60.16 بالمئة ،حسب ما علمنا من الموقع الرسمي لمديرية التربية بولاية الشلف، وجاء ترتيب المؤسسات المتوجة بأعلى ترتيب ولائيا على النحو التالي: المرتبة الأولى ثانوية بوغالية معمر بالزبوجة بمعدل نجاح 83.18 بالمائة، المرتبة الثانية ثانوية محمد خنتاش بحرشون 81.86 بالمئة ،المرتبة الثالثة ،ثانوية العقيد لطفي بوقادير بمعدل نجاح 80.81 بالمائة ،المرتبة الرابعة ،ثانوية زرقان عبد الله معدل نجاح 79.41 بالمائة، المرتبة الخامسة ،ثانوية فجيل معمر بالزبوجة معدل نجاح 76.47 بالمئة ،حيث، تم تسجيل مجموع المترشحين لامتحان البكالوريا هذه السنة 18870 مترشح، منهن 10398 مترشحة و8475 ذكور، ومن ضمن مجموع المترشحين 5762 مترشح حر من بينهم 3207 ذكورا و2555 إناث ،تم توزيعهم على 66 مركز إجراء منهم مركز واحد لإعادة التربية الذي يضم 159 مترشح.

58,19 بالمائة نسبة النجاح بوهران

بلغت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا لهذه السنة بولاية وهران، 58.19 بالمائة، بينما تحصل خمسة من التلاميذ على معدلات تفوق الثمانية عشر بتقدير ممتاز، وقد عبر عدد من التلاميذ وأوليائهم عن غضبهم بسبب عدم احترام عدد من الثانويات للمواعيد الخاصة بنشر قوائم التلاميذ الناجحين تزامنا مع إعلان النتائج على الساعة الثالثة زوالا على مستوى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أو عن طريق الرسائل القصيرة عبر متعاملي الهاتف النقال الثلاث، حيث ندد تلاميذ ثانوية باستور العريقة بوسط مدينة وهران لعدم فتح الإدارة لأبوابها ومخالفتها لتعليمات الوزارة والمديرية الوصية، جدير بالذكر أن نسبة النجاح لشهادة البكالوريا لهذه السنة ارتفعت بعاصمة الغرب مقارنة مع السنة الماضية، فيما تحصل خمسة من التلاميذ على معدلات تفوق الثمانية عشر من عشرين من ضمنهم ثلاث طلاب من مدرسة أشبال الأمة التابعة لوزارة الدفاع الوطني، و تلميذين متفوقين الأول كان يدرس بثانوية حمو بوتليليس، والأخر من ثانوية سويح الهواري

66.31 بالمائة من الناجحين ببومرداس

حققت ولاية بومرداس نتائج جد مرضية في امتحان شهادة الباكالوريا دورة 2017 بنسبة 66.31 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية نحسب ما كشف عنه أمس مدير التربية لبومرداس نذير خنسوس، وتحتل بذلك ولاية بومرداس المرتب الأولى على مستوى الوطني.

وأكد مدير القطاع بالولاية أن نتائج الباكالوريا في صفوف الممتحنين الأحرار كانت جد مقبولة هي الأخرى بالنظر الى الغيابات المسجلة في صفوف هذه الفئة في الدورتين العادية والاستثنائية بتحقيقها نسبة 41.38 بالمائة، فيما تحصل أربعة ناجحين على معدلات بتقدير ممتاز تفوق الـ 18 من العشرين و38 تلميذ تحصلوا على معدل يفوق ال17 من عشرين، وارجع مدير التربية هذه النتائج الجد مقبولة إلى تظافر جهود الجميع في الدورتين العادية والاستثنائية.