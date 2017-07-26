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حداد حوّل 80 مليون أورو من الجزائر لشراء فندق بالاص برشلونة

الاشتباه في تحويل غير قانوني للأموال دون تصريح من بنك الجزائر

  26 جويلية 2017 - 22:25   قرئ 70 مرة   0 تعليق   الوطني
الاشتباه في تحويل غير قانوني للأموال دون تصريح من بنك الجزائر

كشفت الجريد الإلكترونية  الجزائر اليوم  في عددها أمس، عن قيام رجل الأعمال علي حداد وصاحب مجموعة  أوتي أر أش بي  بتحويل مبلغ 80 مليون أورو من الجزائر لشراء فندق  بالاص   الريتز  سابقا ببرشلونة

 

أضافت ذات الجريدة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية ويديرها الإعلامي المخضرم عبد الوهاب بوكروح، أن علي حداد أسس في 4 نوفمبر 2011 شركة في إسبانيا مقيدة في السجل التجاري تحت رقم 507068/2011 والمسجلة في الجريدة الرسمية الإسبانية بتاريخ 2 ديمسبر 2011 برأسمال 3000 أورو، لشراء فندق  بالاص .

حسب ذات الجريدة، فإنه يجهل مصادر الأموال التي مكنت حداد من شراء الفندق، وهل تم تحويلها مباشرة من الجزائر، أو حصل على ترخيص من بنك الجزائر لتحويل المبلغ ومتى تم ذلك ومن وقعه، مع العلم أن التشريع الجزائري لا يسمح بتمويل استثمارات خارجية بالنسبة للشركات المحلية، وحسب الوثائق التي نشرتها  الجزائر اليوم ، فإن الشركة التي أسسسها علي حداد متخصصة في نشاطات المتاجرة في العقارات وإنشاء الترقيات العقارية.

أضافت أن علي حداد، استهدف قطاع الفنادق الفخمة من 5 نجوم بمدينة برشلونة، فبعد شراء فندق  بالاص   الرتز  سابقا حاول شراء فنادق فلوريدا وميرامار بنفس المدينة، قبل أن يتم التخلي عن مشروع شرائهما بسبب مديونيتهما المرتفعة،  ـ حسب تقارير خبرة مختصة ـ فيما تعود ملكية الفندقين التاريخين إلى خوان غاسبارت والمستثمر اللبناني بوطرس الخوري، وتبلغ ديون المؤسستين 50 مليون أورو موجودة بحوزة البنك الألماني Depfa Bank. يتكون فندق الرتز الذي اشتراه حداد من خوان غاسبارت من 127 غرفة، وهو فندق تاريخي تم بناؤه في العام 1919 وكانت ترتاده شخصيات عالمية، على غرار الفنانة العالمية مادونا، وصوفيا لورين، والرسام العالمي سلفادور دالي، الذي أقام بالفندق لفترة طويلة، حيث توجد في الفندق شقة باسمه، وتم تجديد الفندق كليا في العام 2007 مقابل 30 مليون أورو، وعند طرحه للبيع في العام 2011 رأت الكثير من الشركات العقارية المختصة أن سعره مرتفع جدا، وحاول علي حداد، بيع الفندق في 2013 بيع مقابل 62 مليون أورو، لكنه لم يتمكن من ذلك لأسباب غير معروفة.

م.ن

 

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