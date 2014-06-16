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اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

  27 جويلية 2017 - 10:50   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الوطني
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

يترأس وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الخميس جلسة استثنائية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الشؤون الخارجية العرب تخصص للانتهاكات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في الأماكن المقدسة بالقدس الشريف. هذا وكان مساهل قد تحادث بالقاهرة أمس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وقد تمحور حول القضية المدرجة في جدول الأعمال لاسيما الانتهاكات المسجلة في المسجد الأقصى". وإلى ذلك أكد وزير الخارجية أن التطلع هو التوصل إلى قرار يخرج من مجرد الإدانة والشجب ويكون أكثر فعالية للدفاع عن المقدسات.

من جهته دعا رئيس مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود للإذاعة الجزائرية، الدول العربية للالتفاف حول القضية الفلسطينية نظرا لما يشهده من انتهاكات والكل معني بنصرته. وقال ياسين حمود إن واقع المسجد الأقصى خطير وعلى فوهة بركان فالاحتلال الإسرائيلي يجر المنطقة إلى وضع خطير جدا وهذا الواقع يفرض على مسؤولي جامعة الدول العربية تناسي خلافاتهم وأن يكونوا متيقظين ويقفوا صفا واحد لمناصرة القدس من الانتهاكات الإسرائيلية.

 

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