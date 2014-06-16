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يوسف عزوزة : على الحجاج الإسراع في إتمام كل الإجراءات بشأن التأشيرة

  27 جويلية 2017 - 11:09   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الوطني
يوسف عزوزة : على الحجاج الإسراع في إتمام كل الإجراءات بشأن التأشيرة

تنفيذا لتعليمات الخطوط الجوية الجزائرية حددت الوكالات السياحية اليوم الخميس كآخر أجل لاقتناء التذاكر بالنسبة للمواطنين المعنيين بموسم الحج 2017، في حين حدد الديوان الوطني للحج والعمرة نهاية الشهر الجاري الـ 31 جويلية كآخر أجل لاقتناء التذاكر.

وأوضح المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة يوسف عزوزة، أن آخر أجل لاقتناء تذاكر السفر بالنسبة للحجاج حدد بيوم الـ 31 جويلية بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وذلك بعدما تم تسجيل تأخر وبطء بالنسبة للحجاج الفائزين في قرعة الحج وممن استفاد من دفتر الحج في بعض الدوائر المعنية بمعالجة ملفات الحجاج سواء وكالات سياحة وأسفار أو دوائر . وأضاف يوسف عزوزة أن الموعد جاء بعد أن حددت السفارة السعودية يوم الـ 31 جويلية كآخر أجل للحصول على التأشيرات، مشددا أنه على الحاج الإسراع في إتمام باقي الإجراءات، كما أعطيت تعليمة لفتح أبواب الإدارات لتسهيل المهمة للحاج لكي يتسنى له إتمام العملية في أحسن الظروف لأن أي تأخر سينعكس سلبا على عملية تنظيم الحج. ووجه المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة نداء للمواطنين يحثهم فيه إلى الإسراع إلى مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية وكذا إلى وكالات بنك الجزائر لإيداع تكلفة الحج لأنه عند إتمام هذه الإجراءات سيتمكن الحاج من الحصول على التأشيرة لأننا وجدنا فيها هذه السنة صعوبة حيث يعالج طلب التأشيرة من المملكة العربية السعودية خلال الـ 48 ساعة بينما السنة الماضية كان الطلب يعالج في لحظته.

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