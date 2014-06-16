المدير العام لسوناطراك يدشن المحطة الجديدة لظغط الغاز بحاسي الرمل

دشن الرئيس المدير العام لسوناطراك, عبد المومن ولد قدور, اليوم الخميس, المحطة الجديدة لظغط الغاز (GR5) بحاسي الرمل التي تسمح بتعزيز قوة ضخ الغاز المنقول بأنبوب الغاز (GR5). و تعتبر هذه المحطة, التي تقدر طاقتها ب 8ر8 مليار متر مكعب سنويا, المحطة الأساسية الثانية للظغط تسمح بتسريع الغاز المنقول بأنبوب الغاز (GR5) من المنطقة الغازية برقان (أدرار) الى حاسي الرمل (الاغواط) على مسافة 765 كيلومتر. و يستعمل هذا الانبوب في إستغلال 3 حقول غازية هامة هي رقان و توات و تيميمون. و يأتي هذا التدشين في إطار زيارة السيد ولد قدور لمنشآت البترولية والغازية لمجمع سوناطراك بمنطقة حاسي الرمل.