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تدشين مصنع "فولس فاغن" بغليزان

  27 جويلية 2017 - 13:13   قرئ 63 مرة   0 تعليق   الوطني
تدشين مصنع "فولس فاغن" بغليزان

اشرف وزير التجارة الساسي أحمد عبد الحفيظ رفقة المدير العام لمجموعة "فولس فاغن " السيد هربرت دياس اليوم الخميس على تدشين مصنع تركيب السيارات من العلامة الألمانية "فولس فاغن " بمنطقة سيدي خطاب شمال ولاية غليزان.  

وقد حضر حفل التدشين ولاة غليزان ومستغانم ووهران على التوالي نصيرة براهيمي وعبد الوحيد طمار ومولود شريفي وسفراء ألمانيا والتشيك واسبانيا بالجزائر.  وقد تم انجاز هذا المصنع في إطار الشراكة الجزائرية الألمانية بموجب بروتوكول اتفاق بين مجمع "سوفاك" و مصنع السيارات الألماني "فولكس فاغن" تم توقيعه نهاية نوفمبر من السنة المنصرمة .  و تم إقامة المصنع بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب (غليزان)على مساحة تفوق 150 هكتار باستثمار مالي يفوق 20 مليار دينار (نحو 170 مليون أورو) وفق المديرية الولائية للصناعة و المناجم . 

و تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 12 ألف وحدة خلال السنة الأولى للإنتاج على أن يتم رفع هذه الطاقة إلى 100 ألف سيارة سنويا بعد خمسة أعوام بمختلف الأصناف على غرار السياحية و النفعية وكذا العلامتان التابعتان التابعة لذات المجمع الالماني على غرار علامة " سكودا " و " سيات " .  وستتمثل نسبة الاندماج بهذه الوحدة الصناعية 15% لتنتقل إلى حدود 40% بعد مرور خمس سنوات على دخول المصنع حيز الإنتاج كما أشير إليه .  كما يساهم هذا المشروع الضخم عند دخوله لحيز الإنتاج حوالي 1400 منصب شغل مباشر و غير مباشر لسكان المنطقة و كذا الولايات المجاورة.

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