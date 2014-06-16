الوزير الأول يكرم المتفوقين الأوائل في البكالوريا

أشرف الوزير الأول عبد المجيد تبون, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على حفل تكريمي على شرف المتفوقين في امتحان شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2016-2017.

وسلم تبون خلال الحفل الذي جرى بقصر الشعب بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة وأولياء التلاميذ المتفوقين, شهادات وميداليات تقدير وهدايا رمزية للمتفوقين الذين بلغ عددهم 56 تلميذا, تتقدمهم التلميذة خولة بلاسكة من ولاية سكيكدة المتحصلة على معدل 19.21, يليها التلميذ محمد بن أمينة من ولاية معسكر ثانيا بمعدل 19.12 وحل التلميذ ياسين بريهموش من ولاية قسنطينة ثالثا على المستوى الوطني بمعدل19.02, والمتفوقون الثلاثة ينتمون لشعبة العلوم التجريبية. وحسب معطيات وزارة التربية الوطنية, فقد قدرت نسبة النجاح في البكالوريا هذه السنة ب 07. 56 بالمائة.