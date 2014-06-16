الجيش يفتح تسجيلات التجنيد المباشر للطلبة الضباط

فتحت وزارة الدفاع الوطني، أبواب التسجيلات الأولية للتجنيد المباشر للطلبة الضباط العاملين على أساس الشهادة والعاملين من الحائزين على بكالوريا 2017، وذلك على موقعها الرسمي على الأنترنيت.

حسب ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، يتوجب على المعنيين الراغبين بالإلتحاق بصفوف الضباط في الجيش الوطني الشعبي من الحاصلين على شهادة البكالوريا، ملء إستمارة الإستعلامات عبر الموقع، ويمكن سحبها إلكترونيا بعد تأكيد التسجبل، بعدها يقوم المترشحون بدفع الملفات الأولية في حال قبولهم، ويتكون الملف من نسخة من الشهادة المطلوبة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وصورة شمسية.

ويشترط على الراغبين في الإلتحاق بمدرسة الضباط في صفوف الجيش أن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 سنة بالنسبة للمترشحين من فئة الحاملين لشهادة البكالوريا 2017 بمعدّل يساوي أو يفوق 12 من 20، و19 سنة يُضاف إليها عدد السنوات اللازمة للحصول على الشهادة المطلوبة، حسب الحالة، بالنسبة للمترشحين من فئة الحائزين على شهادة جامعية، العزوبة، والتمتع باللياقة البدنية الجيدة.

وتتم عملية التسجيل بالنسبة للضباط باتباع الخطوات التالية: الولوج إلى الموقع المخصص للفئة المراد الانخراط ضمن صفوفها، حسب المؤهلات المطلوبة في كل فئة بالنسبة للمترشحين من فئة الحائزين على شهادة البكالوريا 2017، أو المترشحين من فئة الحائزين على شهادة جامعية، ومن ثم ملء استمارة المعلومات المعروضة على الموقع حسب كل فئة، والتأكد من صحة المعلومات المُدخلة، وفور تأكيد التسجيل سيتم عرض نسخة "pdf" للإستمارة الخاصة بالمترشّح، يمكنه تحميلها والاحتفاظ بها لإدراجها في ملفّ الترشح إذا تمّ اختياره.