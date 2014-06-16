اكتشاف كمية معتبرة من الأسلحة بالقرب من الحدود ببرج باجي مختار

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم الخميس، من كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. وحسب بيان لوزارة الدفاع فإن المخبأ كان يحوي، مسدسا رشاش من نوع كلاشنيكوف، و ثلاث بنادق تكرارية، وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، و عشرون قنبلة يدوية،وكمية من قطع وماسورات الغيار خاصة بالأسلحة النارية، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات. ويضيف البيان أن “هذه النتائج الميدانية لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني”. الدفاع : اكتشاف كمية معتبرة من الأسلحة بالقرب من الحدود ببرج باجي مختار