الفلسطينيون يؤدون صلاة العصر في الأقصى بعد انقطاع دام أسبوعين

رفع آلاف الفلسطينين اليوم الخميس، العلم الفلسطيني أعلى المسجد الأقصى، بعد أداء صلاة العصر في الحرم الشريف لأول مرة بعد أسبوعين على قرار غلق الأقصى الذي جاء به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانايهو يوم 14 جويلية الفارط. و الذي خلف موجة غضب عارمة بين الفلسطينين. و تدفق اليوم آلاف الفلسطينيين عبر بوابات المسجد الأقصى لأداء صلاة العصر داخل الحرم الشريف ، بعد تأكدهم من إزالة البوابات الإلكترونية ورفع القيود الصهيونية.حيث هتف المصلون أمام باب حطة وباب الأسباط، ورفضوا الدخول لأداء صلاة العصر حتى تقوم السلطات الإسرائيلية بفتح باب حطة، لاكتمال إزالة كافة التعديات على المسجد. وكان مئات الفلسطينيين قد أقاموا صلاة الظهر على أبواب المسجد الأقصى، فيما قررت المرجعيات الدينية بالقدس تأجيل الدخول إلى الحرم الشريف إلى صلاة العصر.بعد دخول الحراس الذين تفقدوا المسجد وفتحوا الأبواب قبل موعد صلاة العصر، وهو الموعد الذي حددته المرجعيات الدينية للدخول إلى المسجد والصلاة فيه لأول مرة منذ 14 جويلية الجاري. و يشار إلى أن باب حطة هو الباب الذي نفذت فيه العملية التي قتل فيها شرطيان إسرائيليان، واستشهد على إثرها الفلسطينيون الثلاثة، وهم من عائلة جبارين من الداخل الفلسطيني قبل أسبوعين. الفلسطينيون يؤدون صلاة العصر في الأقصى بعد انقطاع دام أسبوعين