3 قتلى و 11 جريحا في حادثي مرور بغليزان

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم و أصيب 11 أخرا بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور وقعا بولاية غليزان حسبما علم اليوم الجمعة من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.

و أوضح ضابط المناوبة بذات المصالح الملازم الاول الشيخ شايب الدور يوسف أن الحادث الأول وقع فجر اليوم الجمعة في حدود الساعة 3 على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بالمنطقة المسماة " الرقايقية " ببلدية دار بن عبد الله (زمورة) نتيجة إصطدام بين سيارتين سياحيتين نجم عنه مصرع شخصيين في عين المكان و إصابة 5 أشخاص أخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقع حادث أخر في مساء أمس الخميس على مستوى الطريق الولائي رقم 18 بالمنطقة المسماة " السجرارة " ببلدية وادي السلام (منداس) نتيجة إنحراف و إنقلاب جرار ذو عربة خلف وفاة رضيع و إصابة 6 أشخاص أخرين بجروح متفاوتة الخطورة .

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى، 4 إلى 46 سنة، و جثث القتلى، سنتان و 4 سنوات و65 سنة، إلى المرافق الصحية لمنداس و زمورة.

و من جهتها فتحت المصالح الامنية المختصة تحقيقين حول الحادثين.