انتشال جثة غريق من شواطئ جيجل بعد ساعات من البحث

تمكن عناصر الحماية المدنية ببلدية العوانة غرب ولاية جيجل من انتشال جثة الشاب " أ، س" الذي ينحدر من ولاية ميلة المجاورة بعد تمشيط شامل للمنطقة التي غرق بها الضحية أمسية الأربعاء الماضي.وسمحت المجهودات التي بذلت من قبل غطاسي الحماية المدنية من تحديد موقع الجثة واستخراجها من عرض البحر قبل تحويلها إلى مستشفى الصديق بن يحيى بعاصمة الولاية، وذلك بحضور أهل الضحية وعدد من المواطنين الذين أبوا إلا أن يشاركوا عناصر الحماية المدنية عمليات البحث التي انطلقت بعد دقائق وجيزة من الإبلاغ عن اختفاء الضحية نتيجة التيارات البحرية الجارفة وكذا ارتفاع علو الأمواج علما وأن هذا الأخير هو ثالث شخص من ولاية ميلة يلقى مصرعه بشواطئ جيجل منذ بداية شهر جويلية الجاري بعد وفاة شابين آخرين من نفس الولاية قبل أسبوع فقط بشاطئ سيدي عبد العزيز فيما بلغ مجموع ضحايا البحر بجيجل منذ بداية الموسم الإصطياف التسعة أشخاص

عماد -م