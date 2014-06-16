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الملحق الثقافي بسفارة إيران بالجزائر، أمير موسوي:

المؤسسة العسكرية الجزائرية يُضرب بها المثل في الوفاء للقضية الفلسطينية

  28 جويلية 2017 - 19:21   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الوطني
المؤسسة العسكرية الجزائرية يُضرب بها المثل في الوفاء للقضية الفلسطينية

قال أمير موسوي، الذي يشغل منصب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية بطهران، إن المؤسسة العسكرية الجزائرية يُضرب بها المثل بعد نجاحها في الحرب على الإرهاب سنوات التسعينات وكذا وفاء الجيش الجزائري للقضية الفلسطينية. 

تحدّث الملحق الثقافي بسفارة إيران بالجزائر، أمير موسوي، في حوار للموقع الإلكتروني «الجزائر1»، على هامش مشاركته في حفل افتتاح مهرجان وهران للفيلم العربي، عن طبيعة العلاقات الإيرانية-الجزائرية، فأكّد أنّ وصف الصراع الطائفي السني-الشيعي، صراعا اختلقته قوى غربية وأخرى تكفيرية تنفّذ أجندات صهيونية لزرع الفرقة بين المسلمين. شّدد أمير موسوي، الذي يتولى أيضا إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية بطهران، وينحدر من أصول عراقية ومن أشد المدافعين عن الأطروحة الإيرانية لحلّ الأزمة في الشرق الأوسط، على أنّ «الجزائر حليف لإيران»، مذكرا بتصريحات مسؤولين إيرانيين أبرزهم وزير الخارجية، وكذا نائب الرئيس بأن «إيران لن تتنازل عن حلفائها وستمد لهم اليد ومستحيل أن تسحبها»، وذلك في سياق حديثه عن وجو مؤامرة تحاك ضد الدول المسلمة، كما أشاد بالمؤسسة العسكرية الجزائرية التي يضرب بها المثل في إيران وكذلك الجيش الوطني الشعبي الذي يضرب به المثل في التركيز على القضية الفلسطينية قيادة وشعبا وهي البوصلة الناجحة التي يخافها العدو الصهيوني. أثنى المسؤول الإيراني على مواقف الجزائر الخارجية، لافتا إلى أنها أكبر من الدخول في الصراع الطائفي الذي يريد الأعداء اختلاقه لزرع الفرقة بين المسلمين، وأنّ العلاقات بين طهران والجزائر غير مهددة بالصراع الطائفي الذي يريد تكفيريون أو الغرب إشاعته كخطاب تخويفي باسم الدين تحركهم أياد صهيونية تريد وقف عجلة العلاقات بين البلدين، بعدما أصبح يقلقهم انتقال التكنولوجيا والأدوية الاستراتيجية، كتلك الخاصة بمرضى السرطان والفشل الكلوي والإيدز والبيوكيماوية التي تريد إيران نقلها إلى تباع في الدول العربية ومن بينها الجزائر بأسعار معقولة مقارنة بتلك القادمة من الغرب بأسعار خيالية وشروط تعجيزية، كما ثمّن موسوي ترفّع قيادة البلدين عن مسألة السنة والشيعة، لأنها «أمر مفتعل وكاذب لأننا كلنا مسلمون»، لافتا إلى أن الثورة الإيرانية أخذت من مبادئ الثورة الجزائرية نموذجا، وإلى اليوم ما زال فيلم «معركة الجزائر» يبث في إيران باللغة الفارسية.  

حكيمة ذهبي 

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