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1 أورو بـ 127.14 دينار

انهيار جديد للدينار مقابل الأورو ومخاوف من استمرار الأزمة

  28 جويلية 2017 - 19:23   قرئ 27 مرة   0 تعليق   الوطني
انهيار جديد للدينار مقابل الأورو ومخاوف من استمرار الأزمة

انخفض الدينار الجزائري أمس، ليعرف مستوى قياسيا، حيث بلغت قيمة واحد أورو حدود 127.14، فيما تم تداول 1 دولار مقابل 108.46 دينار، حيث يعد هذا الانخفاض غير مسبوق منذ إطلاق عملة الأورو، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى اختلالات في الاقتصاد الوطني وعلى ميزانية الدولة.  

لم يعد الدينار الجزائري في أحسن أحواله، حيث يواصل مسلسل انخفاضه مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى، على غرار الدولار والأورو، حيث قُدر سعر ورقة 100 أورو في تعاملات السوق البنكية أمس، بـ 12700.14 دينار جزائري ليعرف انخفاضا قياسيا مقابل العملة الأوروبية الموحدة، في تدن لقيمته لم يشهدها منذ إطلاق عملة الأورو وتداوله على نطاق مصرفي سنة 1999 ثم استبداله بعملات الدول الأوربية في جانفي 2002، بالمقابل وصلت قيمة العملة الأمريكية «الدولار» إلى 10800.46 دينار للورقة الخضراء. في سياق ذي صلة، موازاة مع هذا الانخفاض الكبير للدينار أمام الأورو عرفت السوق الموازية في الأيام الأخيرة اضطرابات غير مسبوقة في سعر صرف العملة، حيث شهدت ورقة 100 أورو في سوق «السكوار» ارتفاعا لتصل حدود 19 ألفا و400 دينار جزائري وهو ارتفاع قياسي لم تشهده هذه العملة في السوق الموازية من قبل، في حين بلغت ورقة 100 دولار حدود 17 ألفا و700 دينار جزائري، وأرجع العديد من الخبراء هذا الانخفاض المستمر لسعر الدينار مقابل العملات الأخرى إلى محاولة الحكومة رفع الجباية البترولية، خاصة بعد الانخفاض المتواصل لسعر برميل النفط في الأسواق العالمية، مما أثّر سلبا على مبيعات بنك الجزائر من العملة الأجنبية وكذا على ميزانية الدولة، وسط تخوف الكثيرين من استمرار هذا الانخفاض ومن التداعيات السلبية التي تنجر عن هذا القرار والتي تؤثر على المستوى المعيشي للجزائريين. من جانب آخر، ستعرف جميع السلع المستوردة من الخارج ارتفاعا فاحشا في أسعارها، بسبب تدني قيمة الدينار بالنسبة للعمولات الأجنبية التي يتعامل المستوردين بها على غرار الأورو والدولار، الأمر الذي يحتم على المستوردين زيادة أسعار تلك السلع من أجل تغطية الفارق الموجود والحفاظ على هامش الربح، في حين هذا الإجراء سيأثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري خاصة أصحاب الدخل المحدود.  

لطفي العقون 

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