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آلاف الحجاج مطالبون بإتمام الإجراءات

31 جويلية آخر أجل للحصول على تأشيرة الحج

  28 جويلية 2017 - 19:30   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الوطني
31 جويلية آخر أجل للحصول على تأشيرة الحج

 حددت سفارة السعودية بالجزائر تاريخ الـ 31 من جويلية الجاري كآخر أجل للحصول على تأشيرات الحج، في وقت سجل فيه الديوان الوطني للحج والعمرة تأخرا في إتمام الحجاج الجزائريين للإجراءات الإدارية واقتناء تذاكر السفر، ويحتمل في هذا الصدد أن يتم تمديد تاريخ منح هذه الأخيرة واستقطاع التذاكر في حال لم ينهي المعنيون أجراءاتهم قبل أسبوع فقط من تاريخ انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة. 

قال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، إن آخر أجل لاقتناء تذاكر السفر بالنسبة للحجاج حدد في الـ 31 جويلية، بعد الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية، وأضاف، أول أمس، أنه تم تسجيل تأخر وبطء بالنسبة للحجاج الفائزين في قرعة الحج، وممن استفاد من دفتر الحج في بعض الدوائر المعنية بمعالجة ملفات الحجاج سواء بالنسبة لوكالات السياحة والأسفار المعنية أم الدوائر، وتابع في تصريح الإذاعية أن هذا الموعد جاء بعد أن حددت السفارة السعودية يوم الـ 31 جويلية كآخر أجل للحصول على التأشيرات، مشددا على الحاج ضرورة الإسراع في إتمام باقي الإجراءات، في وقت أعطيت فيه تعليمة لفتح أبواب الإدارات لتسهيل المهمة للحاج، كي يتسنى له إتمام العملية في أحسن الظروف، لأن أي تأخر سينعكس سلبا على عملية تنظيم الحج، وطالب عزوزة الحجاج بالإسراع إلى مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية ووكالات بنك الجزائر لإيداع كلفة الحج، باعتبار أن استكمال هاتين الخطوتين سيمكن المعنيين من الحصول على التأشيرة، مشيرا إلى أن معالجة السلطات السعودية لطلب التأشيرة أصبح يتم في 48 ساعة، بينما كان العام الماضي يعالج آنيا، وهو الأمر الذي خلّف بعض الصعوبة حسبه. 

 زين الدين.ز 

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