من خلال تكثيف التمارين والمناورات لرفع مستواها

ڤايد صالح يؤكد على الجاهزية القصوى للجيش عبر الوطن

أكد الجيش الوطني الشعبي المحافظة على الجاهزية القصوى لقواته عبر مختلف النواحي العسكرية، من خلال تكثيف التمارين والمناورات قصد الإبقاء عليها في المستويات المرغوبة ورفعها.

قال الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، أول أمس، «إن التقوية المطردة والصاعدة لعرى مقومات المحافظة المتواصلة على الجاهزية العملياتية والقتالية لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي والإبقاء عليها في المستويات المرغوبة، في هذه الناحية العسكرية وفي غيرها من النواحي العسكرية الأخرى، تضل شغل القيادة العليا وتعمل عليها طوال الوقت»، وأضاف خلال اليوم الثالث من زيارته لناحية العسكرية الثالثة ببشار وإشرفه على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين البياني المركب وبالرمايات الحقيقية بالذخيرة الحية «مجد 2017»، أنه «بفضل الدعم الذي تحظى به قواتنا المسلحة من لدن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على المضي به إلى ما يتوافق بصفة كلية مع تمتين متطلبات شروط الوفاء بالمهام الموكلة إليه، فذلكم ما يحفزني اليوم على حضور هذا التمرين التكتيكي العملياتي، الذي نريده أن يكون وسيلة مثلى وتطبيقية، لمراكمة التجارب وتجميع الخبرات، لأنه على هذا النحو وبه أساسا يحصل التطور ويتحسن المستوى». من جهة أخرى، على مستوى ميدان الرمي والمناورات للفرقة، تابع الفريق ـ حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني ـ جميع أطوار التمرين الذي تم تنفيذه باحترافية عالية، وفق المصدر، عبرت بصدق عن مدى الالتزام بمبدأ المحافظة على الجاهزية العملياتية للوحدات، والتي جسّدها التنسيق المحكم بين التشكيلات المشاركة، واحترام تسلسل الخطة الموضوعة وفي التوقيت المحدد، كما جسّدتها دقة الرمايات، نتيجة للجدية في الإعداد والتخطيط والتنفيذ لمختلف الأعمال القتالية على مدى سنة كاملة من التحضير القتالي، وعيا من جميع الإطارات والأفراد بمدى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والمتمثلة بالخصوص في الاستعداد الدائم واللامحدود للقيام بمهامهم النبيلة وواجبهم المقدس دفاعا عن سيادة الجزائر واستقرارها ووحدتها في كل الظروف، وأشار المصدر أيضا إلى أن إشراف الفريق على تنفيذ هذا التمرين البياني، يؤكد حرصه الشخصي على متابعة عن كثب لمدى تنفيذ برامج التحضير القتالي للسنة التدريبية، الذي يتوج في نهاية كل سنة بإجراء تمارين اختبارية تهدف إلى المزيد من رفع القدرات القتالية للإطارات والأفراد.

زين الدين.ز