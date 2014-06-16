إجراء مسابقة أشبال الأمة بداية من اليوم

هذه إمتيازات وشروط الالتحاق بصفوف الضّباط ومدارس أشبال الأمة

أفرجت وزارة الدفاع الوطني عن تفاصيل التحاق الطلبة الحائزين على شهادة البكالوريا بصفوف الضباط في الجيش الوطني الشعبي، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 سنة بالنسبة للمترشحين من فئة الحاملين لشهادة البكالوريا بمعدّل يساوي أو يفوق 12 من 20، أو المترشحين من فئة الحائزين على شهادة جامعية، كما أعلنت الوزارة عن انطلاق مسابقة الالتحاق بمدارس أشبال الأمة على مستوى وهران وتيارت الخاصة بالطورين المتوسط والثانوي إبتداء من اليوم.

أكدت وزارة الدفاع الوطني أنه يتوجب على المعنيين الراغبين بالالتحاق بصفوف الضباط في الجيش الوطني الشعبي من الحاصلين على شهادة البكالوريا، ملء إستمارة الإستعلامات عبر الموقع، ويمكن سحبها إلكترونيا بعد تأكيد التسجبل، بعدها يقوم المترشحون بدفع الملفات الأولية في حال قبولهم، ويتكون الملف من نسخة من الشهادة المطلوبة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وصورة شمسية. في ذات السياق، اشترطت الوزارة على الراغبين في الإلتحاق بمدرسة الضباط في صفوف الجيش أن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 سنة بالنسبة للمترشحين من فئة الحاملين لشهادة البكالوريا 2017 بمعدّل يساوي أو يفوق 12 من 20، و19 سنة يُضاف إليها عدد السنوات اللازمة للحصول على الشهادة المطلوبة، حسب الحالة، بالنسبة للمترشحين من فئة الحائزين على شهادة جامعية، العزوبة، والتمتع باللياقة البدنية الجيدة، وتتم عملية التسجيل بالنسبة للضباط باتباع بعض الخطوات المتمثلة في الولوج إلى الموقع المخصص للفئة المراد الانخراط ضمن صفوفها، حسب المؤهلات المطلوبة في كل فئة بالنسبة للمترشحين من فئة الحائزين على شهادة البكالوريا 2017، أو المترشحين من فئة الحائزين على شهادة جامعية، ومن ثم ملء استمارة المعلومات المعروضة على الموقع حسب كل فئة، والتأكد من صحة المعلومات المُدخلة، وفور تأكيد التسجيل سيتم عرض نسخة للإستمارة الخاصة بالمترشّح، يمكنه تحميلها والاحتفاظ بها لإدراجها في ملفّ الترشح إذا تمّ اختياره. من جهة أخرى تنظم مدارس أشبال الأمة التابعة للجيش الشعبي الوطني بكل من ولايتي وهران و تيارت ابتداء من اليوم و إلى غاية الـ06 من شهر أوت القادم مسابقة الدخول إليها للموسم الدراسي الجديد الخاص بطوري المتوسط و الثانوي حسبما علم من المديرية الجهوية للإيصال والإعلام والتوجيه للناحية العسكرية الثانية. وأكد بيان المديرية أن المسابقة بالنسبة للطور المتوسط سيشرع اليوم على مستوى مدرستي أشبال الأمة بولايتي وهران وتيارت ويتضمن البرنامج فحصا طبيا واختبارا في الرياضة خلال اليومين الأولين واختبارات كتابية في اللغة العربية، الرياضيات واللغة الفرنسية خلال اليوم الثالث، أما بالنسبة للطور الثانوي «ذكور» فستجرى مسابقة الدخول على مستوى مدرسة أشبال الأمة بوهران من الفاتح من أوت إلى الثالث منه، وسيكون البرنامج مقسما على ثلاثة أيام ويتضمن فحصا طبيا واختبارا في الرياضة و اختبارات كتابية في اللغة العربية. الرياضيات، الفيزياء والتكنولوجيا، وبالنسبة للطور الثانوي «إناث» سيتم إجراء المسابقة يومي الخامس والسادس من أوت على مستوى مدرسة أشباب الأمة بوهران فقط مع الاحتفاظ بنفس برنامج الذكور، وحققت مدرستا أشبال الأمة لكل من البليدة ووهران نتائج قياسية جديدة في امتحان شهادة البكالوريا 2017 بنسبة نجاح بلغت 100بالمائة حسب ما أفاد به أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني، وأوضح ذات المصدر أنه عقب النتائج المعلن عنها والمتعلقة بامتحانات شهادة البكالوريا لدورة 2017، عرفت دفعات مدارس أشبال الأمة هذا العام نتائج ممتازة حيث حققت مدرستا أشبال الأمة لكل من البليدة 201 متفوق، وهران 67 متفوقا للطور الثانوي، كما حيث تحصل ثمانية أشبال على شهادة البكالوريا مع الثناء، أي بمعدل أكثر من 18 من20 و121 شبل بدرجة جيد جدا، أي بمعدل يفوق 16 من 20 من مجموع مائتان وثمانية وستون 268 متفوقا.

نبيل شعبان