توجهوا من مطار هواري بومدين نحو تركيا وتونس والمغرب وإسبانيا

10 آلاف سائح جزائري يتوافدون على الخارج لقضاء العطلة

يعرف مطار هواري بومدين الدولي منذ بداية الشهر الجاري حركية كثيفة، حيث تم تسجيل تنقل أكثر من 250 ألف مسافر إلى الخارج لقضاء العطلة الصيفية في دول عربية وأوربية تبقى وجهات سياحية مفضلة للجزائريين على مدار السنوات الماضية.

كشفت أرقام تحصلت عليها «المحور اليومي»، عن هجرة جماعية للجزائريين نحو الخارج لقضاء العطلة الصيفة، حيث يخرج أكثر من 10 آلاف مسافر يوميا عبر مطار هواري بومدين الدولي منذ بداية شهر جويلية الجاري، وتُؤكد مصادرنا أن ذات المنشأة تشهد مغادرة ما بين 10 و12 حتى 15 ألف جزائري يوميا للتراب الوطني للسياحة، وتصل خلال نهاية الأسبوع، إلى 18 ألف سائح، مشيرة إلى أن نسبة معتبرة منهم تدفقوا منذ الأيام الأولى التي تلت عيد الفطر إلى دول أوربية معروفة بأنها وجهات سياحية على رأسها فرنسا إسبانيا وعواصم أخرى، إضافة إلى إسطنبول بتركيا والمغرب وتونس بطبيعة الحال، وكذا مصر، التي حجزت لنفسها مكانة لدى السواح الجزائريين وبدأت تجذبهم رغم غلاء تذاكر السفر إليها، وكذا الأمر بالنسبة لبعض الدول الآسيوية التي باتت بدورها وجهة مفضلة لدى الجزائريين ميسوري الحال لقضاء عطلتهم السنوية، رغم غلاء أسعار التذاكر والإقامة والخدمات. توافد الجزائريون إلى الوجهات المفضلة لديهم لقضاء عطلتهم السنوية، مما تسبب في امتلاء كل الرحلات، على غرار تلك المتوجهة نحو إسطنبول بتركيا والمغرب وتونس سواء على متن الخطوط الجوية الجزائرية أم نظيراتها العالمية الأخرى الناشطة بالجزائر، في حين وصلت أسعار التذاكر المتبقية على قلتها لدى شركات الطيران انطلاقا من الجزائر، إلى قيم معتبرة جدا على غرار رحلة الجزائر-إسطنبول التي تجاوزت 8 ملايين ووصلت حتى 10 سنتيم ـ حسبما استقته «المحور اليومي» ـ وكذلك الأمر بالنسبة للمغرب وتونس مقارنة بأسعار تذاكر رحلاتها في باقي أوقات السنة باستثناء فترات نهاية العام التي تشهد بدورها هجرة جماعية للجزائريين لقضاء احتفالات «الريفيون» في الخارج.

منافسة شديدة على السائح الجزائري

اشتدت المنافسة على جذب السياح الجزائريين لقضاء العطلة الصيفية خارج أرض الوطن، وتبحث السياحة المصرية في هذا الصدد عن نصيبها من السياح الجزائريين بعد تونس والمغرب وتركيا وغيرها، إذ يسيل ملايين السياح الجزائريين لعاب السلطات بالقاهرة في ظل الظروف المالية التي يعيشها هذا البلد، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الوجهات الأخرى التي تروج لها وكالات السياحة والأسفار كماليزيا والمالديف وغيرها التي تضاف إلى الوجهات التقليدية التي يتدفق إليها الجزائريون.

وكالات سياحية تروج للخارج أكثر من الداخل

تروج وكالات السياحة والأسفار الجزائرية للوجهات الخارجية أكثر منها للداخلية، وقدمت عروضا مغرية للجزائريين الراغبين في قضاء العطلة الصيفية، حيث عجت هذه الأخيرة بعروض نحو تونس وتركيا وماليزيا ومصر وإسبانيا، إلى جانب وجهات أخرى يضخ في خزينتها السائح الجزائري ملايين الدولارات.

المنتجعات السياحية الداخلية ممتلئة!

قال الياس سنوسي نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، أمس، في اتصال بـ «المحور اليومي»، إن المنتجعات السياحية بأرض الوطن محجوزة عن آخرها، مشيرا إلى أنها قليلة مقارنة بالطلب، في إشارة منه إلى أن الطاقة الاستيعابية وراء تفضيل الجزائري الخارج على الداخل لقضاء عطلته، بعيدا عن الحديث عن الأسعار المتداولة، وأضاف أن عددا معتبرا جدا من الجزائريين يسافرون إلى تونس للسياحة.

السياحة المحلية لا تستهوي الجزائري

رغم أن شريحة من الجزائريين فضلوا قضاء عطلتهم الصيفية هذه السنة على أرض الوطن، إلا أن السياحة الداخلية تبقى لا تستهوي السائح الجزائري، حيث ما زال يتدفق الآلاف إلى تونس والمغرب وتركيا ودول أوربية لقضاء أيام من الاستجمام وضخ عائدات مالية ضخمة من العملة الصعبة في خزائن دول أجنبية عوضا عن دعم السياحة الداخلية، التي تسعى الدولة في الظرف الحالي إلى تطويرها، أملا في دعم مداخيل الخزينة العمومية التي تأثرت بتراجع أسعار البترول إلى أقل من النصف.

ألفا وكالة سياحة وأسفار معتمدة في الجزائر!

تشير آخر الأرقام التي كشف عنها مختصون حول عدد وكالات السياحية والأسفار الناشطة بالجزائر إلى بلوغها معدلات قياسية مقارنة ببعض الدول المختصة في السياحة الاستقبالية كتونس والمغرب، وقدرت النقابة الوطنية عدد الوكالات التي اعتمدتها وزارة السياحة حتى الفترة الأخيرة بألفي وكالة، تروج نسبة كبيرة منها للسياحة الخارجية فقط على حساب الداخلية.

اتساع الهوة بين الدولة والوكالات

أبدعت وكالات السياحة والأسفار الجزائرية في الترويج للوجهة الخارجية خلال الطبعة الـ 18 للصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي نُظم في الجزائر مؤخرا، وبدت الهوة واضحة بين الوكالات والحكومة، إذ تعمل هذه الأخيرة على ترقية القطاع داخليا والعمل على استقطاب السياح الأجانب وإقناع الجزائريين بقضاء عطلهم على أرض الوطن، مقابل سعي الوكالات وراء الربح المرتبط بالوجهة السياحية الخارجية، بعضها تقليدية بالنسبة للجزائريين كتونس، المغرب، تركيا ومصر وأخرى جديدة كالهند وموسكو وإيران وكوبا، إضافة إلى جزر المالديف وتايلندا وأندونيسيا وبعض البلدان الأوربية بدرجة أقل.

زين الدين زديغة