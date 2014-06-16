الإطاحة بشبكة إجرامية بوهران

تمكنت مصالح الأمن الولائي لوهران خلال هذا الأسبوع من الإطاحة بشبكة إجرامية "خطيرة" بحي الصباح ، الواقع شرق المدينة، وذلك إثر عملية انتهت بتوقيف عناصرها البالغ عددهم 17 شخصا، حسبما عُلم خلال عرض هذه القضية أمام الصحافة، اليوم السبت، بمقر الأمن الولائي.

وقد رصدت مصالح الشرطة القضائية لأمن وهران بالتنسيق مع عناصر الأمن الحضري 22 لحي الصباح خطة "محكمة" للتدخل والقبض علي أفراد هذه العصابة في عملية تطلبت الاستعلام ثم التحضير والجاهزية والسرعة لتطويق مقر تواجدهم.

وتتراوح أعمار أفراد هذه العصابة ما بين 17 و46 سنة أغلبهم اصحاب سوابق، ومكنت العملية أيضا من حجز كمية "هائلة" من الأسلحة البيضاء مختلفة الأحجام كالسيوف تقليدية الصنع والخناجر والسواطير والعصى الخشبية و كذا صاعق كهربائي وقارورات الغاز المسيلة للدموع والهوائيات المقعرة التي يستعملونها كدروع في المشاجرات الجماعية.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد هؤلاء الموقوفين بتهمة تكوين "جمعية أشرار" والإخلال بالأمن والسكينة العمومية وحمل الأسلحة المحظورة من أجل الاعتداء على الأشخاص والممتلكات سيقدمون بموجبه أمام العدالة.

ومن جهة أخرى تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للأمن الولائي لوهران من تفكيك شبكة من خمسة عناصر تحترف ترويج المؤثرات العقلية كالأقراص والسوائل المهلوسة.