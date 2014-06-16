وزارة الصحة تتأسس طرفا مدنيا في قضية الحامل المتوفاة في الجلفة

تتأسست وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأمر من الوزير مختار حزبلاوي، طرفا مدنيا في قضية المرأة الحامل المتوفاة في الجلفة بعد رفض إستقبالها من قبل مستشفيات الجلفة وعين وسارة و حاسي بحبح.

وأفاد بيان صادرعن مصالح وزارة الصحة، بان وزارة الصحة ستقف إلى جانب الطرف المدعي (عائلة الضحية)، ضد كل المتسببين في مأساة تلك العائلة. مؤكدا بأن الوزير مختار حزبلاوي يتعهد بالمتابعة القضائية لكل من يدينه التقرير الذي سيرفع إليه من قبل اللجنة التي تنقلت إلى الجلفة للتحقيق في ملابسات القضية و أسباب رفض إستقبال المرأة المتوفاة رغم حالتها الصحية المتدهورة.

و كانت وزارة الصحة قد أوفدت لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة مختصيين في شؤون الإدارة والتنظيم، إضافة إلى أستاذ جامعي في طب النساء والتوليد للتحري عن حيثيات القضية. فيما أعطى مختار حزبلاوي المسؤول الأول عن القطاع أوامر بالتحفظ في حق المسؤولين على الحادثة إلى غاية الانتهاء من التحقيق.

و للإشارة فقد أثارة القضية موجة غضب و تنديد كبيرة في الشارع الجزائري بداية من مواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك و تويتر، حيث تم تناقل صور المرأة لمتوفاة بشكل كبير منددين بتلك التجاوزات الإدارية و العراقيل البيروقراطية التي يعاني منها المواطن البسيط عبر كل مستشفيات الوطن. مطالبين بالقصاص القانون من المتسببين في الحادث.