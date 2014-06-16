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القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد لكشف الانتهازيين

الداخلية تأمر الولاة والمنتخبين الحاليين بالتصريح بممتلكاتهم

  29 جويلية 2017 - 19:52   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الوطني
الداخلية تأمر الولاة والمنتخبين الحاليين بالتصريح بممتلكاتهم

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولاة الجدد والسابقين والمنتخبين المحليين الحاليين بالتصريح بممتلكاتهم، طبقا للقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي تغلل في مؤسسات الدولة خلال السنوات السابقة.  

تسير السلطات العمومية بخطى ثابتة نحو محاربة الفساد والثراء على حساب مؤسسات الدولة، حيث طالبت الداخلية في تعليمة الولاة الجدد والمغادرين لمناصبهم في آخر حركة، وكذا المنتخبين المحليين الحاليين التصريح بممتلكاتهم لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، قبل مغادرة مناصبهم بالنسبة للمجالس المحلية التي تنتهي عهدتها بعد أشهر قليلة، في إطار الوقاية من الفساد ومكافحته، ويشمل التصريح الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية كالشقق والمنازل والأراضي والمحلات وتفاصيلها من مساحة وعناوين وغيرها، بالإضافة إلى السيارات وما شابهها وكذا السيولة المالية والاستثمارات التي يقوم بها. يأخذ هذا الإجراء قوته من الدستور، حيث ينص في المادة 23 منه على أنه لا يمكن أن تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصلحة العامة، ويجب على كل شخص يعين في وظيفة سامية في الدولة أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب في مجلس وطني أو في هيئة وطنية، أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها وفق ما يحدده القانون، في إشارة إلى القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. صرح وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح منتصف الشهر الجاري، من تيبازة في هذا الصدد، قائلا إن مكافحة سلك القضاء للفساد وكل الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني ليست حملة ظرفية، مبرزا أن الدعوى العمومية تحركت في قضايا فساد ستأخذ العدالة فيها مجراها.  أضاف أن مكافحة الفساد ليست حملة ظرفية ولا شعارات ووعودا بل عملا يوميا ميدانيا متواصلا وشاملا، تساهم فيه كل قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن «المكافحة لا تنحصر في الجانب الردعي فقط، بل ترتكز على الشفافية في تسيير الشؤون العمومية»، مبرزا ضرورة تفعيل قانون التصريح بالممتلكات وإشراك المواطن في مكافحة الآفة. يشار، إلى أن الجهات القضائية تصدت خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016 لـ 3.405 قضية متعلقة بالفساد الذي وصفه بالخطير ـ حسب ذات المصدر ـ منها قضايا تتعلق بجرائم الرشوة والاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية، إلى جانب تحريك الدعوى العمومية في عدة قضايا من قبل نيابات الجمهورية في وقائع خطيرة ستأخذ العدالة مجراها فيها وفقا للقانون دون إعطاء تفاصيل عن نوع هذه القضايا. 

 زين الدين.ز 

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