السراج يحل بها بعد كل لقاء خاص بالخارج

جزء هام من حل الأزمة في ليبيا بيد الجزائر

تكشف زيارات رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، المتتالية إلى الجزائر، عقب كل لقاء هام يجريه بالخارج في إطار مساعي حل أزمة بلاده، لاطلاعها على التفاصيل، عن وجود جزء هام من حل الأزمة الليبية بيد الجزائر التي بذلت وتبذل جهودا دبلوماسية معتبرة منذ سنوات لتقريب وجهات النظر بين الإخوة الفرقاء في هذا البلد الجار.

حل فايز السراج أمس، بالجزائر لإطلاع المسؤولين فيها على نتائج اتفاق باريس الذي رعته فرنسا بينه وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية حول هذه الزيارة المفاجئة للمسؤول الليبي الذي يعد حلقة مهمة في مسار حل الأزمة في ليبيا، «إن هذه الزيارة الجديدة لفايز السراج التي تأتي غداة اللقاء المنظم بسان كلود بفرنسا تندرج في إطار المشاورات الدائمة والمنتظمة بين البلدين»، وأضاف بأنها ستسمح أيضا بالوقوف على الجهود الأخيرة المبذولة لتسريع تطبيق مسار تسوية الأزمة التي مست هذا البلد الشقيق والجار، والمنبثق عن الاتفاق السياسي لـ 17 ديسمبر 2015. تؤكد الجزائر للسراج مرة أخرى خلال الزيارة التي يقوم بها على موقفها الداعم لديناميكية السلام التي بادرت بها منظمة الأمم المتحدة في هذا البلد، التي تعتمد على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية في إطار احترام السيادة الوطنية وبعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية، في تلميح منها لرفض كل المبادرات الفردية التي تندرج في إطار حل الأزمة في هذا البلد، من منطلق أن تعدد هذه الأخيرة يعيق الحل، علما أن السراج أعلم أيضا المسؤولين بالجزائر بفحوى لقائه بحفتر بأبوظبي قبل أشهر في الإمارات العربية المتحدة، وهو اللقاء الذي ثمنته الدبلوماسية الجزائرية. طلبت الجزائر في السياق ذاته، من الأمم المتحدة ممارسة ضغوط على الدول التي تشوش على مسار الحوار في ليبيا لتعطيل خروجها من الأزمة التي تتخبط فيها، ودعا مساهل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية عبد القادر مساهل، قبل فترة، الأمم المتحدة لممارسة الضغوط على بعض الفعّالين المشوشين على مسار الحوار السياسي بليبيا، في إشارة إلى بعض الدول التي لها مصالح في استمرار موجة العنف في ليبيا وأخرى وردت آلاف قطع السلاح لمليشيات وتنظيمات مسلحة فيها، متخفية تحت غطاء مساعي وجهود حلحلة الأزمة المتفاقمة في هذا البلد، من إطاحة حلف الناتو بقيادة فرنسا في عهد رئيسها ما قبل السابق نيكولا ساركوزي بالعقيد الراحل معمر القذافي وتركها في دوامة عنف تكاد تفجّر منطقة الساحل بأكملها.

زين الدين زديغة