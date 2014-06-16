حل بها بعد ساعات من لقائه حفتر في باريس

السراج يؤكد أن زيارته للجزائر تهدف إلى مناقشة تطورات الشأن الليبي

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، أمس، أن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى مناقشة التطورات الأخيرة في الشأن الليبي.

شدد المسؤول الليبي في تصريح للصحافة عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين، أن زيارته إلى الجزائر تندرج في إطار اللقاءات التشاورية المستمرة والتنسيق مع القيادة الجزائرية حول الشأن الليبي والأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى أنها مناسبة لمناقشة التطورات الأخيرة في بلاده، وأضاف أن المشاورات مع المسؤولين الجزائريين تهدف إلى العمل على استقرار وأمن ليبيا واستقرار وأمن الجزائر اللذين هما امتداد لبعضهما، في إشارة منه إلى خطورة أزمة بلاده وتأثيرها على دول الجوار، وكان في استقبال السراج لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول عبد المجيد تبون، ووزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل. تندرج هذه الزيارة في إطار المشاورات الدائمة والمنتظمة بين البلدين، وستسمح بالوقوف على الجهود الأخيرة المبذولة لتسريع تطبيق مسار تسوية الأزمة التي مست هذا البلد. ستكون فرصة للتأكيد على موقف الجزائر الداعم لديناميكية السلام التي بادرت بها منظمة الأمم المتحدة في هذا البلد التي تعتمد على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية، في إطار احترام سيادته بعيدا عن أي تدخل في شؤونه الداخلية. كان فايز السراج قد اجتمع بحفتر في فرنسا عقب مرور أكثر من شهرين على اجتماع أبو ظبي بينهما، حيث تم الاتفاق حينها على وضع استراتيجية لتطوير وبناء الجيش الليبي الموحد وانضواء المؤسسة العسكرية تحت لواء السلطة المدنية، بالإضافة إلى توحيد كافة الإمكانات لمكافحة الإرهاب.

ز.ز