الوزارة منحت 20 نقطة على المسابقة الشفهية للأساتذة

134 ألف مترشح يتنافسون اليوم وغدا على 10 آلاف منصب

سيشرع 134 ألف متفوّق في الاختبار الكتابي لمسابقة توظيف الأساتذة، بداية من اليوم، في إجراء المقابلة الشفهية للظفر بمنصب عمل في قطاع التربية ضمن 10 آلاف منصب عمل خصصته الوزارة لهذه السنة أما المترشحين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة الناجحين سوف يسجلون تلقائيا في القائمة الاحتياطية للاستعانة بهم في إطار مواصلة العمل بأسلوب التعاقد لتغطية المناصب الشاغرة.

سيتمكن 134192 متفوق في الاختبار الكتابي لمسابقة توظيف الأساتذة بداية من اليوم، في سحب استدعاءات الاختبار الشفهي المزمع إجراؤه يوميّ 30 و31 جويلية للظفر بمنصب عمل في سلك التدريس في الطورين المتوسط والثانوي من بين 10 آلاف منصب مخصص لهذا العام، فيما سيتم فتح القائمة الاحتياطية مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية، حيث ستلجأ الوزارة للاستعانة بهم في إطار مواصلة العمل بأسلوب التعاقد لتغطية المناصب الشاغرة بسبب المقاطعة أو المرض أو عطل الأمومة وغيرها من العطل المبرمجة وغير المبرمجة، وأكدت الوزارة أن أكبر عدد في مناصب هذه المسابقة تعود لأساتذة الرياضيات والفيزياء بالنظر إلى النقص المسجل في التأطير البيداغوجي لهاتين المادتين. وأوضحت وزارة التربية في جدول تنقيط المقابلة الشفهية، كيفية منح العلامات للمترشحين والمحاور الأساسية التي تبنى عليها المقابلة، وكذا الأسئلة الفرعية المنبثقة عن كل محور ويتمثل المعيار الأول حول القدرة على التواصل ينقط من 0 إلى 06 نقاط، تمنح 03 نقاط حول اتقان اللغة العربية، و03 نقاط حول سلامة التعبير، أما المعيار الثاني يكون حول القدرة على التحليل والتلخيص ينقط من 0 إلى 06 نقاط، تمنح 03 نقاط على القدرة على البرهنة و03 نقاط على القدرة على تحليل الوضعية لعناصر الإجابة، ويتمحور المعيار الثالث للمقابلة حول القدرات والمواقف المميزة و ينقط من 0 إلى 08 نقاط، حيث تمنح 2.5 نقطة حول حيوية المترشح «تفاعله ونشاطه»، و2.5 نقطة حول القدرة على استثمار المعارف خلال المقابلة، و1.5 نقطة حول السلوك الملائم للوضعية أو ما يعرف بـ»الهندام» و1.5 نقطة على طريقة التقديم والمتمثلة في اللباقة والموقف الواضح. كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أنه تم فتح 5 آلاف منصب دكتوراه في جميع التخصصات، مشيرا إلى أنه سيشرع بداية من هذا الثلاثاء في تنظيم لقاء ببجاية يؤطره أساتذة من الجامعات الجزائرية ومن الكفاءات الوطنية بالخارج، وسيشهد مشاركة حوالي 300 طالب دكتوراه. كمل أضاف الوزير أنه في إطار تعميق الإصلاحات، فسيتم مع مطلع الدخول الجامعي المقبل دعم عروض التكوين ذات الطابع المهني بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصادين من خلال فتح 15 عرضا تكوينيا جديدا في تخصصيالالكترونيك وهندسة السيارات وغيرهما. 2836 منصب مالي شاغر للتوظيف الخارجي في مجال تعزيز التكوين الإقامي في فروع الطب والصيدلة وطب الأسنان، أكد الوزير أنه سيتم فتح أزيد من 3 آلاف منصب تكوين تتوزع على مختلف تخصصات الفروع المذكورة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتعزيز قدرات التأطير البيداغوجي، سيتم تعبئة 2836 منصب مالي شاغر لفائدة التوظيف الخارجي لأساتذة مساعدين برسم السنة 2017».

نبيل شعبان