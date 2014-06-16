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إنجاز جسرين يصلان الجامع بالواجهة البحرية لـ «الصابلات» في سبتمبر

تنصيب مدير عام جديد لتدارك تأخر أشغال «المسجد الأعظم»

  29 جويلية 2017 - 19:57   قرئ 3 مرة   0 تعليق   الوطني
تنصيب مدير عام جديد لتدارك تأخر أشغال «المسجد الأعظم»

نصبت وزارة السكن والعمران والمدينة مديرا عاما جديدا للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر «بدر الدين دفوس» والذي كلف بمتابعة ورقة الطريق الجديدة لاستدراك التأخر في الانجاز والمقدر بأكثر من أربعة أشهر، كما تم إطلاق أشغال إنجاز جسرين يصلان الجامع بالواجهة البحرية لـ «الصابلات» بغضون شهر سبتمبر المقبل، وحول ترميم جامع «كتشاوة» قال الوزير إن مصالحه تطمح لإقامة صلاة عيد الأضحى في هذا المسجد، وفي كل الأحوال سيكون جاهزا قبل نهاية سبتمبر المقبل. 

  أوضح شرفة خلال زيارة تفقدية لمشروع جامع  الجزائر أنه تم الاتفاق مع مؤسسة الانجاز الصينية على تعزيز الورشة من حيث الوسائل البشرية والتموين وأنه سيتم منح جميع الترخيصات اللازمة لتسلم المشروع في المواعيد المحددة، و أكد شرفة بهذا الخصوص أن «التزامات مؤسسة الانجاز لم تحترم و كل الأعذار التي كانت تتحجج بها  المؤسسة والمتعلقة بالدراسات لم تعد قائمة»، و دعا شرفة مكتب الدراسات ومؤسسة  الانجاز بالرفع من مستوى التنسيق بعد تم تنصيب المدير العام الجديد  للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر بدر الدين دفوس والذي كلف بمتابعة ورقة طريق جديدة تتضمن أساسا استدراك التأخر في الانجاز والمقدر بأكثر من أربعة  أشهر.  من جهة أخرى، كشف شرفة أنه سيتم إطلاق أشغال إنجاز جسرين كبيرين يصلان الجامع بالواجهة البحرية بغضون شهر سبتمبر المقبل من طرف المجمع العمومي «كوسيدار» وذلك بعد استكمال إجراءات الصفقة والمصادقة عليه من طرف الحكومة، وستراعي مؤسسة الانجاز ضرورة أن يكون هذين الجسرين الممتدين نحو منتزه «الصابلات» والمركز التجاري المحاذي على التوالي متناغمين مع الطابع الهندسي للجامع وألا يحجبا الرؤية عن المنارة وقاعة الصلاة -يضيف الوزير- وأكد الوزير بخصوص ترميم وإعادة تأهيل جامع ّكتشاوةّ بالعاصمة أن المشروع يعرف حاليا آخر مراحله حيث تم الانتهاء عمليا من جميع الأشغال الداخلية، ويجري العمل حاليا على أخر اللمسات فيما يتعلق بالزرابي، الثريا وأجهزة  الصوت، غير أن تسليمه يبقى مرتبطا بأشغال تهيئة المحيط الخارجي لاسيما الأرصفة  والإنارة فضلا عن المنارة الثانية التي تتم الأشغال بها حاليا على مستوى الطوابق الأخيرة قبل وضع القبة، وصرح الوزير أن مصالحه تطمح لإقامة صلاة عيد الأضحى في هذا الجامع، وفي كل الأحوال سيكون جاهزا قبل نهاية سبتمبر المقبل. 

نبيل شعبان 

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