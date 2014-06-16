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ناشدوا السلطات التكفل بمطالبهم

الحرس البلدي في وقفة احتجاجية يوم 6 أوت

  29 جويلية 2017 - 19:58   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
الحرس البلدي في وقفة احتجاجية يوم 6 أوت

أعلن قدماء الحرس البلدي عن تنظيمهم وقفة احتجاجية في السادس من شهر أوت الداخل، أمام مندوبية ولاية تيارت، لمطالبة السلطات بالاستجابة لمطالبهم خاصة المتعلقة منها بالشق الاجتماعي والتعويضات، كما دعوا زملاء لهم عبر ربوع الوطن إلى مساندتهم في مسعاهم بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية. 

  حدد قدماء الحرس البلدي الذين تم تجنديهم خلال العشرية السوداء، في الفترة الممتدة بين 1995-1999 عن تنظيمهم لوقفة احتجاجية أما مندوبية تيارت بغرب الوطن،  وذلك يوم السادس من الشهر الداخل، لمطالبة السلطات العمومية بالتكفل بمطالبهم التي تبقى مشروعة  ومن أبرزها الحق في المنح والتعويضات كغيرهم من الفئات الأخرى، والتي تأتي  نظير الجهود التي قدموها طيلة سنوات الجمر التي عاشتها الجزائر بين 1995و1999، إضافة إلى التكفل بمطالبهم المتعلقة بالسكن الاجتماعي، باعتبار أن أغلبهم يعانون من أزمة السكن، إلى غير ذلك من المطالب المشروعة. كما دعا قدماء الحرس البلدي، جميع المعنيين إلى المشاركة بقوة في هذه الوقفة الاحتجاجية بولاية تيارت، قصد أسماع صوتهم للسلطات العمومية التي تجاهلتهم طيلة السنوات الماضية، مجددة في الأخير تأكيدها على عدم تبعيتها لأي حركة أو تنسيقية كما تروج له بعض الأطراف -من أجل ابعادها عن المطالبة بحقوقها المشروعة.  للإشارة فقد نظمت هذه الفئة، سابقا العديد من الوقفات الاحتجاجية في عدة ولايات من الوطن قصد مطالبة السلطات المعنية بتسوية مشاكلها العالقة إلى حد الساعة. 

نادية حدار 

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