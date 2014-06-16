30 شخصا سحبوا دفتر الاعتماد

نحو إنشاء 03 جامعات خاصة بطاقة استيعاب ألف طالب

تدرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار منح رخص الاعتماد لإنشاء 03 جامعات خاصة لا تتعدى قدرة استيعابها الـ 1000 طالب -حسبما أكده وزير القطاع الطاهر حجار-الذي كشف عن سحب 30 شخصا دفتر الأعباء من بينهم 6 أشخاص قدموا طلباتهم بشأن ذلك، مذكرا أن تعداد الطلبة الجامعيين على المستوى الوطني يبلغ 1.5 مليون طالب.

ذكر الوزير في ندوة صحفية، على هامش افتتاح فعاليات الندوة الوطنية للجامعات، أن التسجيلات الأولية للطلبة الفائزين في شهادة البكالوريا ستجرى من 1 إلى 3 أوت 2017 في حين تأكيد التسجيلات سيكون يوميّ 4 و5 أوت، علما أن هذه العملية تتزامن مع الأبواب المفتوحة على مؤسسات التعليم العالي التي انطلقت يوم 26 جويلية وتستمر إلى غاية الـ5 أوت، مضيفا أن مرحلة معالجة الرغبات ستكون خلال الفترة من 6 إلى 11 أوت والإعلان عن نتائج التوجيهات يوم 11 أوت مساء، في حين أن مرحلة إجراء المقابلات، الاختبارات والحالات الخاصة مقرر يومي 12 و13 أوت. في ذات السياق، أكد حجار أن فترة فتح الأرضية المخصصة لتغيير التوجيه المسموح بها، سيتم يوميّ 5 و6 سبتمبر، فيما ستتم مرحلة معالجة هذه التغييرات من 7 إلى 9 سبتمبر، على أن تكون مرحلة التسجيلات النهائية من 10 إلى 14 سبتمبر، واستكمالا للإجراءات الخاصة بالدخول الجامعي للطلبة الجدد فقد أكد الوزير أنه بإمكان هؤلاء، تقديم طلب الإيواء يوم 16 أوت المقبل، بما أن كل حاملي البكالوريا يكونون في ذلك التاريخ قد تحصلوا على توجيهاتهم. من جهة أخرى، جدد حجار التأكيد على أن الدخول الجامعي للطلبة الجدد قد حدد يوم 17 سبتمبر المقبل أما بالنسبة للطلبة القدامى فسيكون يوم 5 سبتمبر، وفي رده على سؤال حول الجامعات الخاصة، أكد حجار أن هناك 30 شخصا سحبوا دفتر الأعباء من بينهم 6 أشخاص قدموا طلباتهم بشأن ذلك، مبرزا أنه من الممكن أن يتحصل ثلاثة منهم على الاعتماد ولكن بتحفظ، وفي نفس السياق أوضح أن قدرة الاستيعاب بالنسبة للجامعات الثلاث لا تتعدى الـ 1000 طالب فقط، مذكرا أن تعداد الطلبة الجامعيين على المستوى الوطني يبلغ 1.5 مليون طالب.

نبيل شعبان