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فيما ربطت تطبيق اتفاق السلم بإرادة الأطراف الموقّعة

الجزائر تؤكد أنها ستظل شريكا قويا لمالي حتى يستعيد أمنه

  29 جويلية 2017 - 20:04   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الوطني
الجزائر تؤكد أنها ستظل شريكا قويا لمالي حتى يستعيد أمنه

تواصت أشغال الدورة 12 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية أمس، حول شمال مالي في يومها الثاني، والمخصصة لتقييم التقدم المسجل في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة، في وقت أكد فيه وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أن الجزائر ستظل شريكا وفيا لمالي حتى يستعيد أمنه وسلمه، داعيا الماليين إلى احتضان مسار السلم في البلد. 

قال مساهل للصحافة عقب استقباله لنظيره المالي عبد اللاي ديوب، في إطار الدورة الـ 12 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية المنعقدة بالجزائر، إنها ستظل شريكا وفيا لمالي والماليين، وأضاف أنه تطرق مع ديوب إلى ضرورة احتضان الماليين لهذا المسار الذي يعد ملكا لهم لأن مستقبل مالي بين أيديهم، مشيرا إلى أن الجزائر ستواصل إسهامها إلى أن يتجسد هذا الاحتضان، مؤكدا أنه لا يوجد أي بديل للحوار والمصالحة الوطنية، وأردف مساهل يقول «نحن ملتزمون بمرافقة مالي في هذا المسار»، مضيفا أنه «توجد مسؤوليات على الأمم المتحدة وباقي شركاء مالي، لكن يجب أن تكون الأجندة نفسها والمتمثلة في الحفاظ على وحدة وسلامة مالي الترابية»، مشددا على أن «الجزائر تشجع الماليين على أن يكون الحوار شاملا، ويقوم على تنفيذ اتفاق باماكو المنبثق عن مسار الجزائر». أكد وزير الخارجية، أن «الاتفاق لا يصح إلا إذا تم تطبيقه ويعتمد ذلك على إرادة الشركاء والموقعين»، داعيا إلى ضرورة وجود علاقة «ثقة» بين الأطراف الفاعلة، إذ لا يمكن تحقيقها «إلا بحوار حقيقي بين الماليين». من جهة أخرى، أوضح مساهل أنه تطرق مع ديوب إلى القضايا المتعلقة بالإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، وكذا الهجرة غير الشرعية، وعلى الصعيد الثنائي، دافع الوزير عن مبدأ تعاون ثنائي حقيقي مبني على طابع متعدد الأشكال، ومن جهته أشاد المسؤول المالي، بالدور المهم الذي تلعبه الجزائر في مسار السلم بمالي، مشيرا إلى أنه «مهما بلغت أهمية دور الجزائر، فلا يمكنها القيام بما يجب على الماليين فعله»، كما أوضح المسؤول المالي، أن اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية «تعد فرصة للبلدين للتوصل إلى إطار تشاور يبرز خصوصية علاقتهما»، مؤكدا أن الجزائر «ليست بالبلد العادي بالنسبة لمالي»، معربا في الوقت ذاته عن أمله أن تستمر الجزائر «تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ندعوه بكل مودة عبد القادر المالي» في العمل مع مالي خدمة لمصلحة البلدين، لا سيما الطرف المالي، بهدف تمكينه من «تجاوز الفترات العصيبة التي مرت عليه في السنوات الأخيرة». لدى تقييمه لاتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، أكد ديوب أنه «تم تحقيق تقدم ملموس غير أنه توجد صعوبات عديدة بالمقابل»، مشيرا إلى أن السلطات المالية «عازمة على تطبيق هذا الاتفاق بشكل كامل لتوفير الأمن للماليين والعمل على أن يستفيد جميع المحيطين بنا من هذا الأمن،» وعلى الصعيد الثنائي، دعا ديوب رجال الأعمال الماليين والجزائريين العاملين في مختلف القطاعات، إلى «إقامة روابط من أجل تطوير المنشآت التحتية واقتصاد البلدين الجارين والعمل على أن يستفيد شعبا الجزائر ومالي من الثروات والإمكانات التي يزخر بها البلدان»، أما عن اتفاق الجزائر، فقال مساهل إنه مرهون بإرادة الأطراف الموقعة على تنفيذه، من خلال إرساء الثقة والحوار الدائم، مجددا التأكيد على التزام الجزائر بمرافقة الشعب المالي في سعيه إلى الحفاظ على تلاحمه وسيادته.  

م.ن 

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