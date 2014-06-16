وزارة الفلاحة تقرّ إجراءات استعجالية لمتضرري الحرائق

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأحد، عن اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة المتضررين من الحرائق الأخيرة.

أعلن "كمال شادي" الأمين العام لوزارة الفلاحة، في تصريحات أطلقها لدى اجتماعه بمدراء القطاع في العاصمة، عن بدء برنامج على المدى القصير على مستوى 17 ولاية لتسريع إنهاء تعويضات سائر الفلاحين المتضررين.

وتابع "شادي": "نحن بصدد إجراء إحصائيات دقيقة بغية إعادة بعث النشاط الفلاحي بصفة فورية، كما نطالب محافظي الغابات بمراقبة ميدانية لمختلف نشاطات إعادة التأهيل".

وتشير بيانات رسمية، إلى أنّ المساحات المتضررة من الحرائق بلغت 7909 هكتار بفعل 2500 حريق.

وكانت ولاية تيزي وزو هي الأكثر تضررا من هذه الحرائق بخسارة 1202 هكتار من الغطاء النباتي، لتأتي المرتبة الثانية ولاية بجاية بخسارة قدرت 668 هكتار، ثمّ ولاية المدية بـ 457 هكتار.