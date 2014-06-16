نشرية خاصة تحذر من تجاوز درجات الحرارة 44 درجة بشرق البلاد

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة اليوم الأحد من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة، تفوق 40 درجة في الولايات الشرقية.

وحسب النشرية، فإن درجات الحرارة تفوق 40 درجة محليا في المدن الساحلية و44 درجة في المدن الداخلية.

الولايات الساحلية المعنية هي المعنية هي: سكيكدة، بجاية، جيجل، عنابة والطارف.

أما الولايات الداخلية المعنية بارتفاع درجات الحرارة إلى 44 درجة فهي، قسنطينة، ميلة، قالمة وسوق أهراس.

وتؤكد مصالح الأرصاد الجوية أن النشرية صالحة من يوم الاثنين 31 جويلية إلى يوم الثلاثاء 1 أوت.