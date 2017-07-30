اشترطت دفع قيمة 30 بالمائة من تكاليف الإقامة لـ 3 أشهر الأولى

القنصلية الفرنسية تفرض شروطا تعجيزية على الطلبة الجزائريين

سنت القنصلية الفرنسية بالجزائر شروطا جديدة تعجيزية للطلبة الجزائريين الراغبين في مواصلة دراستهم على أراضيها، حيث اشترطت ارفاق وثيقة تثبت أن الطالب قام بدفع مبلغ مالي للفندق تتجاوز قيمته 30 بالمائة خلال الـ 3 أشهر الأولى لفترة إقامته بفرنسا أي ما لا يقل عن 1500 أورو حسب المنطقة التي سيقطن بها.

تواصل مصالح وزارة الخارجية الفرنسية التضييق على الجزائريين للحصول على تأشيرة شنغن للدخول على أراضيها، فبعد استثناء الجزائر من قائمة الدول التي يمكن الحصول على تأشيرة للدخول على أراضيها في 48 ساعة وتجميد مواعيد التأشيرات التي وصل إلى 6 أشهر، فرضت القنصلية الفرنسية بالجزائر قانون تعجيزي للطلبة الجزائريين الذين يودون إكمال دراستهم في فرنسا ويتمثل في المطالبة في الملف بوثيقة اثبات دفع الطالب لمستحقات إقامته بأكثر من 30 بالمائة خلال الـ3 اشهر الأولى أي ما يقل عن 1500 أورو باحتساب سعر 50 أورو لليلة، كما تشير الشروط التي نشرتها السفارة على موقع مركز تي أل اس كونتاكت أن هذه الوثيقة مطلوبة في الملف الاولي ما يعني أنه يمكن رفض التأشيرة وبالتالي ضياع حقوق الطالب. في سياق متصل، سجلت أوساط فرنسية تراجع إقبال الطلبة الجزائريين، مفضلين استكمال دراساتهم العليا بالخارج، على حساب فرنسا، حيث تشير احصائيات 2016 الى تراجع عدد الطلبة الجزائريين إلى 21 ألف طالب بعد أن بلغ 23 ألف سنة 2015، رغم مضاعفة تأشيرات الإقامة طويلة المدى خلال السنتين الأخيرتين من أجل الدراسة لاستقطاب أكبر عدد من الأدمغة من الطلبة الجزائريين.