حمّلت الجميع مسؤولية ما حدث بمستشفى الجلفة

نقابة شبه الطبيين تطالب بمعاقبة المتسببين في وفاة أم وجنينها

طالب الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبيين، غاشي لوناس، وزارة الصحة باتخاذ إجراءات ردعية لمعاقبة جميع المسؤولين الذين تسببوا في وفاة أم وجنينها بولاية الجلفة، والذي جاء نتيجة رفض ثلاثة مستشفيات استقبالها بذات الولاية، لتفادي وقوع مثل هذه الأخطاء مستقبلا، مشيرا أن الكل يتحمل مسؤولية الحادثة المأسوية.

أوضح غاشي لوناس، أنه النقابة لن تقبل استمرار حالة التسيب التي تعيشها المستشفيات على المستوى الوطني، خاصة في الفترة الصيفية باعتبار الكل متواجد في العطلة، مما أدى إلى تسجيل وفيات وأخطاء بالجملة، ليتم تبرير ذلك بنقص الأطباء المختصين وكذا مختلف الأعذار التي ليس لها مبرر، مشيرا إلى الحالة المسجلة مؤخرا المتمثلة في وفاة أم وجنينها بولاية الجلفة نتيجة رفض مستشفيات عين وسارة، حاسي بحبح وكذا الجلفة استقبالها. وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبيين، أن الجميع يتحمل مسؤولية ما حدث، بداية بمدير المستشفى إلى غاية أخر الموظف البسيط فيه، فلا يمكن القاء المسؤولية على القابلة لوحدها بحجة رفض استقبالها بتوقيفها عن العمل، مطالبا وزارة الصحة باتخاذ إجراءات صارمة ومعاقبة الجميع دون استثناء، لتفادي وقوع مثل هذه التجاوزات مستقبلا، والتي عرفت منحنى تصاعدي نتيجة عدم القيام بالواجب كما ينص عليه القانون. وثمن ذات المتحدث، فتح وزارة الصحة، لتحقيق في القضية قصد معرفة الأسباب الحقيقية لوفاة أم وجنينها، حيث أكدت في بيانها ايفاد وزير الصحة، مختار حزبلاوي -مباشرة بعد هذه الواقعة-لجنة تحقيق مشكلة من ثلاثة مفتشين وأستاذ متخصص في طب النساء والتوليد من أجل تسليط الضوء على جميع الجوانب الإدارية والتنظيمية والطبية لهذه القضية التي هزت الرأي العام، حيث أكدت على أن أي شخص صدر منه تهاون ولامبالاة في هذه القضية سيتعرض لعقوبات قاسية.

حدار نادية