خلال حملة التبرع بالدم المنظمة طيلة جويلية

إحصاء 3905 كيس لـ 5948 متطوع من موظفي سلك الأمن

تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني من خلال حملة التبرع بالدم التي نظمتها خلال هذا الشهر عبر صفوف الأمن الوطني من جمع كمية معتبرة من أكياس الدم بلغت 3905 كيس، مع تسجيل ما لا يقل عن 5948 متطوع من أفراد الشرطة الذين توافدوا إلى مراكز جمع الدم بهدف المشاركة في هذه العملية الانسانية، حيث كانت انطلاقة الحملة من مستشفى الأمن الوطني بالجزائر ليغليسين والتي أشرف عليها مراقب الشرطة المفتش العام للأمن الوطني.

جاءت هذه العملية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، بمشاركة الوكالة الوطنية للتبرع بالدم والاتحادية الوطنية للمتبرعين بالدم، حيث شهدت إقبالا كثيفا من منتسبي جهاز الشرطة الجزائرية عبر 48 أمن ولاية، رغبة منهم في تعزيز العمل الإنساني ومساعدة المرضى الذين هم في امس الحاجة إلى هذه المادة الحيوية، لتبقى مثل هاته المبادرات الجوارية تقليدا رسخته المديرية العامة للأمن الوطني، بحيث يدخل في إطار تعزيز مبادئ التضامن والإنسانية لدى موظفيها، مع العمل على تقوية وتنمية العمل الجواري بين الشرطة ومختلف فئات المجتمع من أجل إنقاذ الأرواح البشرية خاصة المصابين في حوادث الطرقات. للتذكير فقد كانت ذات المصالح قد أطلقت المرحلة الثانية لحملة التبرع بالدم في أوساط الشرطة في التاسع من الشهر الجاري على مستوى مستشفى الأمن الوطني ليغليسين، بحضور رئيس الفدرالية الوطنية للمتبرعين بالدم وممثل عن الوكالة الوطنية للدم وإطارات، أعوان ورتباء من الأمن الوطني، والتي تواصلت إلى غاية 11من ذات الشهر، عبر مصالح الشرطة الموزعة على التراب الوطني، حيث كانت قد اندرجت هذه المرحلة الثانية من المخطط السنوي للتبرع بالدم في أوساط الشرطة، ضمن المخطط الاتصالي السنوي لذات المديرية المسطر بهدف تعزيز العمل الجواري لمصالح الشرطة.