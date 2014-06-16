وعد بتحسين الخدمة العمومية في المجال

نسيب يؤكد مواصلة الجهود لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب

أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، أن قطاعه سيواصل الجهود بكل إرادة وعزيمة لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب وتحسين الخدمة العمومية في هذا المجال، مشيرا إلى أن جميع شبكات المياه الصالحة للشرب المسيّرة من طرف مصالح الجماعات المحلية ستدمج تدريجيا ضمن مؤسسة الجزائرية للمياه.

شدد الوزير على ضرورة محاربة التوصيلات العشوائية للمياه واستكمال المشاريع المبرمجة في القطاع، لتأمين وصول مياه الشرب إلى السكان، داعيا السلطات المحلية إلى التصدي لهذه الظاهرة التي تلحق أضرارا بالقطاع، وأوضح الوزير في لقاء مع إطارات القطاع ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بمقر ولاية تبسة خلال ثاني يوم من زيارة العمل والتفقد، أن تلبية احتياجات السكان من المياه تعد إحدى أولويات السلطات العمومية التي ستعمل على مواصلة إنجاز السدود وإعادة تأهيل شبكات التموين بمياه الشرب، ولتحسين مستوى الأداء في هذا المجال وتخفيف الأعباء على البلديات، ذكر نسيب بقرار توسيع نطاق مؤسسة الجزائرية للمياه، مشيرا إلى أن جميع شبكات المياه الصالحة للشرب تسيّرها مصالح الجماعات المحلية عبر 563 بلدية ستدمج تدريجيا ضمن مؤسسة الجزائرية للمياه، وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تم الاتفاق على إدماج الخدمة العمومية للمياه المقدمة من طرف مصالح البلديات ضمن مؤسسة الجزائرية للمياه، بالاعتماد على صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وعلى مخططات التنمية للبلديات، وللنهوض بالقطاع وضمان وفرة المياه أكد الوزير أنه سيتم قبل نهاية 2017 استلام 5 سدود جديدة عبر عديد الولايات وتحويل المياه من سد بوسيابة بولاية جيجل إلى سد بني هارون بولاية ميلة وإنجاز عدد من محطات تصفية المياه المستعملة، فضلا عن إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه بعدد من الولايات، إلى جانب مشاريع أخرى ضمن البرامج القطاعية غير الممركزة.

بالتوازي مع ذلك، شدد الوزير على ضرورة محاربة التوصيلات العشوائية للمياه واستكمال المشاريع المبرمجة في القطاع، لتأمين وصول مياه الشرب إلى السكان، داعيا السلطات المحلية إلى التصدي لهذه الظاهرة التي تلحق أضرارا بالقطاع.