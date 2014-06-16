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أعوان الحماية المدنية وجدوا صعوبة كبيرة بسبب غياب المسالك

ألسنة النيران تلتهم 300 هكتار من غابات الأطلس البليدي

  30 جويلية 2017 - 20:37   قرئ 13 مرة   0 تعليق   الوطني
ألسنة النيران تلتهم 300 هكتار من غابات الأطلس البليدي

عادت ألسنة النيران مجددا إلى منطقة جبال الأطلس البليدي نهاية الأسبوع، حيث تمكنت من إتلاف ما يقارب 300 هكتار تضاف إلى مساحة الغابات والمناطق التي تعرضت للحرائق، واستطاعت أن تصل إلى بعض النقاط الساخنة المحاذية للطرقات العامة.

 

كادت هذه الحرائق أن تتسبب في كوارث، خاصة مع هبوب نسمات الرياح رغم ضعف قوتها، فيما وجد أعوان الحماية المدنية صعوبة كبيرة في عملية الإطفاء، بسبب غياب المسالك المؤدية إلى النيران، ولم يتمكنوا من الوصول إلى بعض الغابات، مما ساعد في انتشارها. تسببت النيران في ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير خاصة في المناطق النائية والجبلية مثل النحاوة إلى الغرب في موزاية، وبابا موسى في بوعرفة والصومعة، وصوحان في بوقرة، التي طالتها سلسلة من الحرائق التي زادت في ارتفاع درجات الحرارة بتلك المناطق، وكادت في بعض الحالات أن تتسبب في اختناقات بين السكان، بسبب كثافة دخان النيران التي غطت مساحات واسعة، ورغم الإنزال المكثف لعناصر الإنقاذ إلا أن غياب مسالك جبلية أحيانا توصل إلى تلك الحرائق، وتدهور وعدم تهيئة الكثير منها، صعّب من مهمة السيطرة على تلك النيران وإخمادها، إلى درجة أن بعض الحرائق ظلت مشتعلة في شكلها الطبيعي، وتسببت في إتلاف مساحات هامة من الغطاء النباتي والثروة الحيوانية التي تزخر بها تلك المناطق الجبلية.

جاء تجدد اشتعال النيران بعد موجة من الحرارة التي مست تلك المناطق، فيما طالبت جمعيات ناشطة في المجال البيئوي، بضرورة تحرك وحدات التحقيق ومفارز الجيش والمنتشرة بالخصوص في المناطق الجبلية، للبحث والقبض على بعض المخربين والمتسببين في اندلاع مثل تلك الحرائق ومعاقبتهم، فيما أعرب سكان المناطق النائية والغابية، عن قلقهم وتخوفهم من النيران التي قضت على الأخضر واليابس منذ شهر جوان المنصرم، في سلسلة من الحرائق أتت على ما يزيد عن الـ 300 هكتار، وألحقت خسائرا بالثروة الغابية والزراعة الجبلية لا سيما بين فئة الفلاحين، وخلّفت وفاة 4 أشخاص باختناقات بمنطقة حمام ملوان بعد محاصرتها كل المنطقة، مما استدعى إجلاء بعض المصابين بأمراض اتنفسية تستدعي المؤسسات الاستشفائية من أجل تلقي الإسعافات الأولية.

أمال عماري

 

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