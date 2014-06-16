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هذه هي اقتراحات دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارت

  31 جويلية 2017 - 11:04   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الوطني
هذه هي اقتراحات دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارت

 أعلنت وزارة الصناعة و المناجم في بيان لها عن استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط الجديد المسير  لصناعة السيارات في الجزائر.

 و أوضح ذات المصدر انه تم خلال هذه المرحلة الأولى عقد عديد الاجتماعات ضمت  إطارات هذه الوزارة و خبراء في المجال و ذلك من اجل "إجراء تعديلات و تصحيح  النص الساري الذي لم يسمح ببلوغ الأهداف التي تطمح إليها السلطات العمومية".

 و أضافت الوزارة ان "النتائج الرئيسية لهذه المرحلة الاولى تتعلق اساسا  بالمطالبة على المدى المتوسط بتصدير جزء من الإنتاج و إلزامية مساهمة أدنى  للشريك الاجنبي في رأسمال الشركات الجزائرية المستحدثة".

 كما يفرض مشروع النص -يضيف المصدر- على مصنعي السيارات بتجنيد المناولين  والمجهزين من اجل مساعدة المؤسسات الوطنية على الرفع من نسبة الادماج و تشجيع  انشاء صناعة مناولة.

 كما تتضمن المقترحات بعض الاجراءات الانتقالية من اجل السماح بتطبيق  التدابير التي سيتم تحديدها في دفتر الشروط الجديد -تضيف الوزارة - مؤكدة ان  اجتماعات أخرى سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة مع المتعاملين المعنيين بهذا  النشاط.

 و تابع البيان ان الهدف من هذه المشاورات هو "التوصل إلى نص توافقي يشرك  دون  إقصاء  جميع الأطراف الفاعلة المعنية بهذا النشاط".

 و خلص ذات المصدر في الأخير إلى التأكيد بان وزير الصناعة و المناجم،  السيد محجوب بدة "سيسهر على ان يأخذ دفتر الشروط الذي سيتم استكماله قريبا  بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف".

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